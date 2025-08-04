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бізнес-центр 101 Tower Київ /Shutterstock
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«Нет смысла восстанавливать». Киев теряет бизнес-центры из-за российских атак. Кто уходит с рынка и как изменились цены?

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

Вопросы восстановления бизнес-центра 101 Tower рассматривают ежеквартально, оценивая внешние факторы. Восстановление пока отложили. Фото Shutterstock

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Офисный рынок Киева сокращается. Девелоперы не спешат возводить новые бизнес-центры, а владельцы поврежденных – их отстраивать. Сдерживает высокая опасность обстрелов. Более 20% офисных помещений столицы пустуют. Как реагируют владельцы и арендаторы?

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Террор со стороны России усугубляет пессимизм на рынке офисной недвижимости столицы. «Пока мы не будем восстанавливать Forum Kinetic, нет смысла из-за обстрелов», – говорит исполнительный директор Forum Group Юрий Хорунжикевич. Одно из двух зданий бизнес-центра пострадало в феврале.

Только в 2025 году Киев потерял 45 000 кв. м офисов, подсчитали аналитики CBRE Ukraine. В общей сложности с начала полномасштабной войны – 170 000 – 180 000 кв. м, или около 8% от общего объема рынка.

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