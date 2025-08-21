У ніч на 21 серпня Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Під ударами опинилися Львів, Мукачево, Луцьк, Запоріжжя та Дніпропетровщина. Є загиблі, поранені та масштабні руйнування. Під удар потрапив завод «Флекстронікс» американської компанії Flex International – одного зі світових лідерів із контрактного виробництва електроніки.