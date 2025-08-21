У ніч на 21 серпня Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Під ударами опинилися Львів, Мукачево, Луцьк, Запоріжжя та Дніпропетровщина. Є загиблі, поранені та масштабні руйнування. Під удар потрапив завод «Флекстронікс» американської компанії Flex International – одного зі світових лідерів із контрактного виробництва електроніки.
Деталі
- Мукачево (Закарпатська область). Є влучання по території одного з підприємств: виникла пожежа, мешканців закликали не виходити на вулицю та зачиняти вікна. За даними міської ради, відомо про 12 постраждалих, 10 госпіталізовані. П’ятеро залишаються в стаціонарі.
- Як повідомив депутат Ужгородської міської ради, росіяни влучили у завод Flex на околиці Мукачева. На момент удару на заводі перебували близько 600 працівників нічної зміни. Їх вдалося евакуювати. Завод Flex запустили в Україні 13 років тому. Його виробничі потужності займають площу 55 000 кв. м. На підприємстві працюють понад 2600 осіб.
- «У повітрі спостерігається значне задимлення. Продукти горіння можуть бути шкідливими для здоров’я. Прошу всіх жителів у напрямку поширення диму зачинити вікна та двері, а також утриматися від виходу на вулицю без нагальної потреби», – написав у Facebook голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.
- Львів. Зафіксовані займання та руйнування на вул. Олени Степанівни, уточнюється інформація щодо інших місць. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків – вікна та дахи. За даними мера міста Андрія Садового, загинула одна людина, троє поранені.
- Луцьк. Внаслідок атаки БпЛА і ракети потерпілих та загиблих немає. Усі наслідки атаки ще уточнюються, повідомив міський голова Ігор Поліщук.
- Запоріжжя. Два ракетні удари по місту. Пошкоджено промислову інфраструктуру, вісім багатоповерхівок і два приватні будинки (вибито вікна, зруйновано балкони та покрівлі), повідомив голова ОВА Іван Федоров.
- Дніпропетровщина. Павлоградський район: у Юр’ївській громаді дронова атака спричинила пожежі, постраждав 48-річний чоловік. У Нікопольському районі пошкоджено п’ять приватних будинків, п’ять господарських споруд, авто, газогін і лінії електропередач. Синельниківський район: у Межівській і Покровській громадах палають підприємства та газогін. Дніпровський район: у Царичанській громаді дрон зруйнував приватну оселю й зачепив лінію електропередач, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Контекст
Сили ППО під час масованої комбінованої атаки в ніч на 21 серпня збили та подавили 546 ударних БпЛА, одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», 18 крилатих ракет Х-101 та 12 крилатих ракет «Калібр», зафіксовано влучання в 11 локаціях, повідомили Повітряні сили. Загалом Росія застосувала 614 засобів повітряного нападу: 574 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів; чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»; дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-2; 19 крилатих ракет Х-101; одну ракету невстановленого типу.
