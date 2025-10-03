В ночь на 3 октября Россия совершила самую большую атаку на газодобывающие активы группы «Нафтогаз» с начала полномасштабной войны. Цель врага – сорвать отопительный сезон, говорится в сообщении компании.

Подробности

По данным «Нафтогаза», по объектам в Харьковской и Полтавской областях страна-агрессор выпустила 35 ракет, среди которых значительная часть – баллистические, а также 60 дронов.

Часть целей удалось сбить, однако атака привела к серьезным разрушениям, отметил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий, назвав удар «целенаправленным террором против гражданских объектов».

По его словам, повреждена значительная часть газодобывающей инфраструктуры, при этом некоторые разрушения являются критическими. Корецкий отметил, что цель обстрелов – сорвать отопительный сезон и усложнить подготовку к зиме.

В настоящее время на местах ударов работают аварийные бригады «Нафтогаза», ГСЧС и другие службы.

«ДТЭК Нафтогаз» также сообщила об ударе: в результате атаки была остановлена ​​работа части газодобывающих объектов компании в Полтавской области.

Контекст

Россия регулярно наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, пытаясь усложнить прохождение отопительного сезона.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия снова фокусируется на энергетике, проводя разведку объектов для подготовки массированных ударов, в том числе в тыловых зонах.

Прошлой зимой Украина увеличила импорт газа из ЕС после того, как российские ракеты повредили объекты. Тогда утрата добычи могла достигать 40%.

В апреле этого года группа «Нафтогаз» заявила, что смогла восстановить половину объемов добычи, потерянных из-за вражеских атак в феврале.

Группа «Нафтогаз Украины» (через дочерние компании АО «Укргаздобыча» и ПАО «Укрнафта») обеспечивает более 80% общей добычи Украины, которая по итогам 2024 года составила 19,1 млрд куб. м.