Утрата 40% добычи. Украина планирует импортировать до 800 млн кубометров газа из-за атак РФ – Reuters

До последних атак Украина добывала около 52 млн кубометров газа в сутки, а зимой потребляла от 110 до 140 млн кубометров в сутки. Страна покрывала дефицит из газохранилищ.

Украина планирует импортировать до 800 млн кубометров газа из Европы в феврале и марте, чтобы компенсировать падение добычи на 40% после российских ракетных атак по сектору, пишет Reuters 21 февраля со ссылкой на высокопоставленный источник в отрасли.

Ключевые факты

Украина начала наращивать импорт газа в начале февраля, и с этого времени объемы выросли почти в 10 раз и превысили 20 млн кубометров в сутки.

«Мы могли бы обойтись без импорта в этот отопительный сезон, но атаки на производство заставляют нас импортировать газ, чтобы компенсировать сокращение внутреннего производства», – сообщил источник.

Источник и чиновники не раскрывают текущий уровень добычи газа.

Основные газодобывающие мощности Украины уязвимы для российских атак, поскольку находятся в прифронтовой Харьковской области и соседней Полтавской области, отмечает издание.

Источник отметил, что запасы газа в хранилищах Украины невелики, однако при запланированном импорте и собственной добыче газа страна сможет пережить отопительный сезон, обычно начинающийся в конце октября и заканчивающийся в апреле, без введения каких-либо ограничений для промышленности и домохозяйств.

Источник подчеркнул, что Украине необходимо начать закачивание газа для зимнего сезона 2025/26 весной, а также накопить около 13 млрд кубометров газа. К началу текущего сезона в хранилищах Украины находилось 12,9 млрд кубометров газа.

По данным источника, пока неясно, какой объем газа может быть импортирован после марта, поскольку это будет зависеть от уровня местной добычи, на которую напрямую повлияет интенсивность российских ракетных ударов.

Контекст

После вторжения в 2022 году Россия уже направляла множество ракетных и беспилотных атак на энергетический сектор Украины, в последние недели она усилила атаки на газовую инфраструктуру.

Компании «Нафтогаз» и ДТЭК заявили, что в феврале Россия как минимум дважды атаковала и повредила их объекты.

В ночь на 20 февраля Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по газовой инфраструктуре Украины, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Он отметил, что в результате обстрела пострадали производственные объекты. По его словам, эти атаки были направлены на то, чтобы остановить добычу газа, необходимого для бытовых нужд людей и работы централизованного отопления.