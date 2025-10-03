У ніч на 3 жовтня Росія здійснила найбільшу атаку на газовидобувні активи групи «Нафтогаз» від початку повномасштабної війни. Мета ворога – зірвати опалювальний сезон, йдеться у повідомленні компанії.

Деталі

За даними «Нафтогазу», по об’єктах у Харківській та Полтавській областях країна-агресор випустила 35 ракет, серед яких значна частина – балістичні, а також 60 дронів.

Частину цілей вдалося збити, однак атака призвела до серйозних руйнувань, зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький, назвавши удар «цілеспрямованим терором проти цивільних об’єктів».

За його словами, пошкоджена значна частина газовидобувної інфраструктури, при цьому деякі руйнування є критичними. Корецький наголосив, що обстріли мають на меті зірвати опалювальний сезон та ускладнити підготовку до зими.

Наразі на місцях ударів працюють аварійні бригади «Нафтогазу», ДСНС та інші служби.

«ДТЕК Нафтогаз» також повідомила про удар: внаслідок атаки було зупинено роботу частини газовидобувних об’єктів компанії на Полтавщині.

Контекст

Росія регулярно завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі, намагаючись ускладнити проходження опалювального сезону.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія знову фокусується на енергетиці, проводячи розвідку обʼєктів для підготовки масованих ударів, зокрема в тилових зонах.

Минулої зими Україна збільшила імпорт газу з ЄС після того, як російські ракети пошкодили обʼєкти. Тоді втрата видобутку могла сягати 40%.

У квітні цього року група «Нафтогаз» заявила, що змогла відновити половину обсягів видобутку, втрачених через ворожі атаки у лютому.

Група «Нафтогаз України» (через дочірні компанії АТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта») забезпечує понад 80% загального видобутку України, який за підсумками 2024 року становив 19,1 млрд куб. м.