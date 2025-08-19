У ніч на 19 серпня Росія здійснила масштабну атаку на енергетичні об’єкти Полтавської області, застосувавши ракети і дрони. Постраждали нафтопереробні й газові підприємства, частина абонентів залишилася без світла, повідомила пресслужба Міненерго.

Деталі

Удари були спрямовані проти нафтопереробної та газотранспортної інфраструктури регіону – виникли масштабні пожежі. Востаннє удари по нафтопереробній інфраструктурі зафіксовані 15 та 21 червня цього року.

Кілька десятків безпілотників одночасно атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України. Пошкоджено наземне обладнання, зараз триває технічне обстеження та оцінка масштабів збитків.

З березня 2025 року Росія здійснила понад 2900 атак на енергетичні об’єкти України, за даними Міненерго.

Контекст

Росія цієї ночі атакувала Кременчуцький та Лубенський райони. Пошкоджено адмінбудівлі місцевих енергопідприємств, а в Лубенському районі без електропостачання залишилися понад 1400 домогосподарств і 119 юридичних абонентів, обійшлося без жертв.

За даними Повітряних сил ЗСУ, з 20:00 18 серпня Росія атакувала Україну 280 засобами повітряного нападу: 270 ударними Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; пʼятьма балістичними ракетами «Іскандер-М»; пʼятьма крилатими ракетами Х-101. За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 236 повітряних цілей: 230 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів, дві балістичні ракети «Іскандер-М» та чотири крилаті ракети Х-101.