В ночь на 19 августа Россия массированно атаковала Полтавскую область, сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут. Главной целью врага была энергетическая инфраструктура. Информации о жертвах нет.
Подробности
- Зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. По словам Когута, пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора.
- В Лубенском районе в результате атаки без света остались 1471 бытовой и 119 юридических абонентов.
- Подразделения ГСЧС и энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.
- Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что в городе раздались «десятки» взрывов, под прицелом была энергетическая и транспортная инфраструктура.
