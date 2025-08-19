Forbes Digital підписка
Россия атаковала энергетическую и гражданскую инфраструктуру Полтавской области

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

В ночь на 19 августа Россия массированно атаковала Полтавскую область, сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут. Главной целью врага была энергетическая инфраструктура. Информации о жертвах нет.

  • Зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. По словам Когута, пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора.
  • В Лубенском районе в результате атаки без света остались 1471 бытовой и 119 юридических абонентов.
  • Подразделения ГСЧС и энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.
  • Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что в городе раздались «десятки» взрывов, под прицелом была энергетическая и транспортная инфраструктура.
Россия атаковала энергетическую и гражданскую инфраструктуру Полтавской области /Фото 1

Последствия российской атаки на Кременчуг. Фото: Виталий Малецкий

