В результате комбинированного российского удара по Киеву в ночь на 28 августа погибли по меньшей мере восемь человек, среди которых ребенок, десятки раненых. Об этом сообщают президент Владимир Зеленский, пресс-службы КГВА, МВД и ГСЧС.