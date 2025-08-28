В результате комбинированного российского удара по Киеву в ночь на 28 августа погибли по меньшей мере восемь человек, среди которых ребенок, десятки раненых. Об этом сообщают президент Владимир Зеленский, пресс-службы КГВА, МВД и ГСЧС.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Враг атаковал Украину различными типами БпЛА, крылатыми ракетами Х-101/55, «Кинжалами», «Искандерами-М/KN-23». Основной удар пришелся по Киеву. Кроме того, Россия атаковала Васильков в Киевской области, Казатин в Винницкой области, Староконстантинов в Хмельницкой области, Черниговщину и Запорожье.
- В столице продолжается разбор завалов обыкновенного жилого дома после российского удара, сообщил Зеленский. «Известно уже по меньшей мере, к сожалению, о восьми погибших. Среди них один ребенок», – говорится в сообщении президента. По его словам, под завалами могут быть еще люди.
- К 08:30 количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до 45 человек, по данным КГВА.
- Спасатели продолжают разбирать завалы пятиэтажного дома по улице Бориспольской в Дарницком районе Киева, под ними еще может быть по меньшей мере три человека, сообщил глава МВД Игорь Клименко.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.