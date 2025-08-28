Унаслідок комбінованого російського удару по Києву в ніч на 28 серпня загинули щонайменше 13 людей, серед яких троє дітей, десятки поранених. Про це повідомляють президент Володимир Зеленський, мер Віталій Кличко, пресслужби КМВА, МВС та ДСНС.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Ворог атакував Україну різними типами БпЛА, крилатими ракетами Х-101/55, «Кинджалами», «Іскандерами-М/KN-23». Основний удар прийшовся по Києву. Крім того, Росія атакувала Васильків на Київщині, Козятин на Вінниччині, Старокостянтинів на Хмельниччині, Чернігівщину та Запоріжжя.
- У столиці триває розбір завалів звичайного житлового будинку після російського удару, повідомив Зеленський. «Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина», – йдеться у повідомленні президента. За його словами, під завалами ще можуть бути люди.
- О 10:30 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість загиблих зросла до 12, з них троє дітей.
- Оновлено. Кількість жертв російської атаки по столиці зросла до 13 людей, повідомив міністр МВС Ігор Клименко. На 10:55 12 осіб загинуло внаслідок удару по житловому будинку в Дарницькому районі, один – у Шевченківському. Серед загиблих – троє дітей. За уточненими даними, їх вік – 2, 14 та 17 років. Одну дитину деблокували на місці удару, двоє – загинули в лікарні від надскладних травм. Ще 10 людей вважаються безвісти зниклими.
- У памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю 29 серпня в Києві оголошений Днем жалоби, повідомив Кличко.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.