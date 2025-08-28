Унаслідок комбінованого російського удару по Києву в ніч на 28 серпня загинули щонайменше 13 людей, серед яких троє дітей, десятки поранених. Про це повідомляють президент Володимир Зеленський, мер Віталій Кличко, пресслужби КМВА, МВС та ДСНС.