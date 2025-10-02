Forbes Digital підписка
Россия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре (фото)

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Последствия удара России по инфраструктуре УЗ. Фото со страницы Facebook Алексея Кулебы

Последствия удара России по инфраструктуре УЗ. Фото со страницы Facebook Алексея Кулебы

В ночь на 2 октября Россия нанесла массированный удар по инфраструктуре «Укрзализныци». Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Подробности

  • Враг ударил по депо УЗ в Одессе. Обломочные ранения получил машинист поезда.
  • Были удары по железнодорожной инфраструктуре приграничных общин на севере, в частности в Конотопе. Поезда останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражений, на утро – все продолжили движение, контактная сеть заживлена, отметил Кулеба.
  • По его словам, из-за атаки некоторые поезда Черниговского и Сумского направлений следуют с задержкой.
  • «Страна-агрессор использует вооружение, которое невозможно без иностранных комплектующих. Поэтому необходимо усиление санкций и блокирование всех цепей поставок», – подчеркнул министр.
Россия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре (фото) /Фото 1
Россия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре (фото) /Фото 2

Последствия удара России по инфраструктуре УЗ. Фото со страницы Facebook Алексея Кулебы

