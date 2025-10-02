Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Росія завдала удару по залізничній інфраструктурі в Одесі і ще кількох областях (фото)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Наслідки удару Росії по інфраструктурі УЗ. Фото зі сторінки Facebook Олексія Кулеби

Наслідки удару Росії по інфраструктурі УЗ. Фото зі сторінки Facebook Олексія Кулеби

У ніч на 2 жовтня Росія завдала масованого удару по інфраструктурі «Укрзалізниці». Про це повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі

  • Ворог вдарив по депо УЗ в Одесі. Уламкові поранення отримав машиніст потяга. 
  • Були удари по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на Півночі, зокрема в Конотопі. Поїзди зупинялись на безпечній відстані від зони уражень, станом на ранок – усі продовжили рух, контактна мережа заживлена, зазначив Кулеба.
  • За його словами, через атаку деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямків прямують із затримкою.
  • «Країна-агресор використовує озброєння, яке неможливе без іноземних комплектуючих. Тому потрібне посилення санкцій і блокування всіх ланцюгів постачання», – наголосив міністр.
Росія завдала удару по залізничній інфраструктурі в Одесі і ще кількох областях (фото) /Фото 1
Росія завдала удару по залізничній інфраструктурі в Одесі і ще кількох областях (фото) /Фото 2

Наслідки удару Росії по інфраструктурі УЗ. Фото зі сторінки Facebook Олексія Кулеби

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні