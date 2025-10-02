У ніч на 2 жовтня Росія завдала масованого удару по інфраструктурі «Укрзалізниці». Про це повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Деталі
- Ворог вдарив по депо УЗ в Одесі. Уламкові поранення отримав машиніст потяга.
- Були удари по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на Півночі, зокрема в Конотопі. Поїзди зупинялись на безпечній відстані від зони уражень, станом на ранок – усі продовжили рух, контактна мережа заживлена, зазначив Кулеба.
- За його словами, через атаку деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямків прямують із затримкою.
- «Країна-агресор використовує озброєння, яке неможливе без іноземних комплектуючих. Тому потрібне посилення санкцій і блокування всіх ланцюгів постачання», – наголосив міністр.
