В Черниговской области 21 октября в результате массированной дроновой атаки по городу Новгород-Северский три человека погибли, а десять получили ранения, среди них 10-летняя девочка. Об этом сообщил глава Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.

Россияне атаковали центр города «Шахедами» и системами залпового огня «Торнадо». В городе раздалось более 20 взрывов.

Предварительно трое погибших. Все гражданские – один мужчина и две женщины.

Предварительно десять пострадавших. Среди них 10-летняя девочка, ее экстренно транспортируют в Черниговскую детскую областную больницу. Один раненый в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

В городе много разрушений, добавил Селиверстов.

Россия обстреляла центр города на Черниговщине «Шахедами» и «Торнадо»

Россия обстреляла центр города на Черниговщине «Шахедами» и «Торнадо»

Россия существенно усилила обстрелы Черниговской области, граничащей с агрессором на севере.

В частности, за минувшие сутки враг атаковал регион 51 воздушной целью, включая две баллистические ракеты и 49 «Шахедов». В результате ночного удара Чернигов и северные общины области остались без электроснабжения.

Помимо блэкаута, областной центр также обесточен и находится без водоснабжения. Аварийные бригады энергетиков в Черниговской области не могут начать ремонтные работы из-за «постоянного террора российских дронов», отмечало Министерство энергетики Украины утром 21 октября. «Россияне сознательно запускают беспилотники, которые постоянно летают над пораженными объектами, делая невозможным безопасный доступ к ним и ухудшая гуманитарную ситуацию», – говорится в заявлении.