В результате вражеских ударов вечером 15 октября по Черниговской области было повреждено сортировочное депо и грузовое отделение «Новой почты» в Нежине, сообщила пресс-служба компании. Отмечается, что ни один из работников не пострадал.

Находившиеся в отделении посылки остались невредимыми, тогда как грузы в депо частично сгорели из-за пожара, сообщили в «Новой почте».

Отмечается, что сейчас идет разбор завалов, оценка состояния помещения и первоочередные работы по укреплению. Детальная информация о поврежденных отправлениях будет установлена ​​после ликвидации последствий.

«Новая почта» обещает компенсировать потери клиентам и в ближайшее время сообщит детали о возмещении.

Последствия атаки по объектам НП в Черниговской области. Фото: «Новая почта»

Кроме того, вблизи Краматорска российские войска атаковали дроном БДФ-авто «Новой почты». Водитель не пострадал, однако сгорели 132 посылки и прицеп. Компания заявила, что уже связывается с клиентами по поводу выплаты компенсаций.

Последствия удара по авто вблизи Краматорска

В начале 2024 года сеть «Новой почты» включала 27 050 точек обслуживания. За первое полугодие того же года количество отделений увеличилось до 12 100, а почтоматов – до 18 000.

В первом полугодии 2025-го компания доставила 238 млн посылок и грузов – на 7% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Объем международных отправлений вырос до 5,9 млн единиц. Общая выручка составила 24,6 млрд грн, что на 23% превышает показатель прошлого года. Сеть расширилась на 4777 новых объектов, среди которых 708 отделений и 4069 почтоматов.