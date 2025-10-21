У Чернігівській області 21 жовтня внаслідок масованої дронової атаки по місту Новгород-Сіверський троє людей загинули, а десятеро зазнали поранень, серед них 10-річна дівчинка. Про це повідомив голова Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Деталі

Росіяни атакували центр міста «Шахедами» та системами залпового вогню «Торнадо». У місті пролунало більше 20 вибухів.

Попередньо троє загиблих. Усі цивільні – один чоловік і двоє жінок.

Попередньо десятеро постраждалих. Серед них 10-річна дівчинка, її екстрено транспортують до Чернігівської дитячої обласної лікарні. Один поранений у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості.

У місті багато руйнувань, додав Селіверстов.

Росія обстріляла центр міста на Чернігівщині «Шахедами» та «Торнадо»

Контекст

Росія суттєво посилила обстріли Чернігівської області, яка межує з агресором на півночі.

Зокрема, за минулу добу ворог атакував регіон 51 повітряною ціллю, включаючи дві балістичні ракети та 49 «Шахедів». Внаслідок нічного удару Чернігів та північні громади області залишилися без електропостачання.

Крім блекауту, обласний центр також знеструмлений і перебуває без водопостачання. Аварійні бригади енергетиків на Чернігівщині не можуть розпочати ремонтні роботи через «постійний терор російських дронів», зазначало Міністерство енергетики України вранці 21 жовтня. «Росіяни свідомо запускають безпілотники, які постійно літають над ураженими об’єктами, унеможливлюючи безпечний доступ до них і погіршуючи гуманітарну ситуацію», – йдеться у заяві.