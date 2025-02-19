Російська атака на Одесу. У місті перебої з електроенергією та теплом, є постраждалі

Увечері 18 лютого російські війська здійснили масований обстріл Одеси, що призвело до масштабних відключень електро-, водо- та теплопостачання в місті. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов. Внаслідок атаки постраждали чотири людини, серед них – дитина, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine
Дякуємо за підписку
Деталі
- Через удар у частині Одеського району запроваджено аварійні відключення світла, а критична інфраструктура працює на генераторах. У Київському районі Одеси частково призупинено теплопостачання, відкрито пункти незламності.
- За словами мера Геннадія Труханова, через атаку в місті залишилися без електроенергії, води та опалення більшість будинків. Пошкоджено понад 500 житлових будівель, десятки шкіл і дитячих садків.
- На місці події працюють екстрені служби, ліквідуючи наслідки атаки. Правоохоронці документують наслідки атаки.
Матеріали по темі
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.