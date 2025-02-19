Російська атака на Одесу. У місті перебої з електроенергією та теплом, є постраждалі

Увечері 18 лютого російські війська здійснили масований обстріл Одеси, що призвело до масштабних відключень електро-, водо- та теплопостачання в місті. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов. Внаслідок атаки постраждали чотири людини, серед них – дитина, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.