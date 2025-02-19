Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Російська атака на Одесу. У місті перебої з електроенергією та теплом, є постраждалі

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Увечері 18 лютого російські війська здійснили масований обстріл Одеси, що призвело до масштабних відключень електро-, водо- та теплопостачання в місті. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов. Внаслідок атаки постраждали чотири людини, серед них – дитина, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine

Дякуємо за підписку

Деталі 

  • Через удар у частині Одеського району запроваджено аварійні відключення світла, а критична інфраструктура працює на генераторах. У Київському районі Одеси частково призупинено теплопостачання, відкрито пункти незламності.
  • За словами мера Геннадія Труханова, через атаку в місті залишилися без електроенергії, води та опалення більшість будинків. Пошкоджено понад 500 житлових будівель, десятки шкіл і дитячих садків.
  • На місці події працюють екстрені служби, ліквідуючи наслідки атаки. Правоохоронці документують наслідки атаки.
Російська атака на Одесу. У місті перебої з електроенергією та теплом, є постраждалі /Фото 1

Наслідки атаки на Одесу Фото: Одеська ОВА

Російська атака на Одесу. У місті перебої з електроенергією та теплом, є постраждалі /Фото 2

Наслідки атаки на Одесу Фото: Одеська ОВА

Одеська ОВА

Наслідки атаки на Одесу Фото: Одеська ОВА Фото Одеська ОВА

Російська атака на Одесу. У місті перебої з електроенергією та теплом, є постраждалі /Фото 3

Наслідки атаки на Одесу Фото: Одеська ОВА

Попередній слайд
Наступний слайд
Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні