Россия потратила на обстрелы украинской энергетики в 2024 году $5,6 млрд – расчеты Forbes

Массированные обстрелы украинской энергетики в 2024 году обошлись России в $5,6 млрд, согласно расчетам Forbes Ukraine, проведенным на основе данных Воздушных сил ВСУ и анализа известных цен на точно такое или аналогичное вооружение. Подробно о том, почему украинской энергетике удалось выстоять, несмотря на эти атаки, читайте в статье Forbes Ukraine .

Подробности

С начала 2024 года Россия устроила 12 массированных атак на украинскую энергетику.

Агрессор выпустил по украинским энергообъектам 708 ракет и 839 дронов.

В результате атак 22, 29 марта и 11 апреля ДТЭК потерял 80% своих теплоэлектростанций, «Центрэнерго» – 100%, пострадала Днепровская ГЭС. ПВО во время этих атак сбила более 70% ракет и дронов.

Больше всего РФ потратила на атаку 26 августа: 109 дронов и 127 ракет обошлись в около $1,3 млрд. Силы ПВО тогда сбили 102 ракеты и 99 дронов. Значительные повреждения получили подстанции «Укрэнерго» и инфраструктура подземных газовых хранилищ.

ПВО за год удержала процент сбивания на уровне более 60% при том, что Россия за год увеличила количество средств поражения вдвое (22 марта враг применил 146 ракет и дронов, 13 декабря – 287).

Контекст

Обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины Россия начала 10 октября 2022 года. С тех пор атаки с разной периодичностью разрушили более 9 ГВт генерации электроэнергии. Кроме того, 18 ГВт мощностей находятся в российской оккупации.

С июня по ноябрь 2024 года украинские банки получили заявки от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на сумму 68,6 млрд грн, из которых профинансировано 8,3 млрд грн, по информации Национального банка.