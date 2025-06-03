Подробности

Во время удара на объекте находились охранники. Один из них пострадал от взрывной волны, другому удалось избежать травм. Оба остались в живых.

По сообщению компании, элеватор получил критические повреждения, и большинство сооружений не подлежат восстановлению.

Это не первое нападение на инфраструктуру Prometey. С начала полномасштабного вторжения общий ущерб компании превысил 1,68 млрд грн, включая потери инфраструктуры, материальных ресурсов и прямые убытки. Несмотря на военные вызовы, Prometey продолжает свою деятельность.

Контекст

Группа компаний является одним из самых крупных торгово-производственных объединений на юге Украины. В ее состав входят ООО «Зерноторговая компания «Прометей», ООО «Производственная компания «Прометей», ООО «Прометей-Элеватор» и его филиалы, в частности ООО «Прометей РАД», ООО «Прометей ТРАСТ», ООО «Прометей САЙЛОС» и другие.

Центральный офис компании находится в Николаеве, а представительства действуют в Киеве, Кропивницком, Одессе и Запорожье. Элеваторы Prometey работают в Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Херсонской, Харьковской и других областях.