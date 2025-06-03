Деталі

Під час удару на об’єкті перебували охоронці. Один із них постраждав від вибухової хвилі, іншому пощастило уникнути травм. Обидва залишилися живими.

За повідомленням компанії, елеватор зазнав критичних пошкоджень, і більшість споруд не підлягають відновленню.

Це не перший напад на інфраструктуру Prometey. Від початку повномасштабного вторгнення загальні збитки компанії перевищили 1,68 млрд грн, включно з втратами інфраструктури, матеріальних ресурсів та прямими збитками. Попри воєнні виклики, Prometey продовжує свою діяльність.

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Контекст

Група компаній є одним із найбільших торговельно-виробничих об’єднань на півдні України. До її складу входять ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей», ТОВ «Виробнича компанія «Прометей», ТОВ «Прометей-Елеватор» та його філії, зокрема ТОВ «Прометей РАД», ТОВ «Прометей ТРАСТ», ТОВ «Прометей САЙЛОС» та інші.

Центральний офіс компанії розташовано в Миколаєві, а представництва діють у Києві, Кропивницькому, Одесі та Запоріжжі. Елеватори Prometey функціонують у Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Херсонській, Харківській та інших областях.