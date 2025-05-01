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Россия ударила ракетами по агропредприятию в Одесской области: убытки оцениваются более чем в 60 млн грн (фото)

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

В результате ракетного обстрела было разрушено агропредприятие СФХ «Тыченко» в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Убытки вследствие атаки превысили 60 млн грн, сообщила пресс-служба Всеукраинского аграрного совета (ВАС).

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Подробности

  • «Разрушения огромны – имущество практически полностью уничтожено. Все, что создавалось годами, потеряно за одну ночь», – отметили в хозяйстве.
  • Обстрел уничтожил весь технический парк предприятия: повреждены 14 единиц самоходной техники и 20 единиц прицепного оборудования, в том числе тракторы, сеялки и комбайны.
  • Складские помещения также серьезно пострадали – кровли и бункеры разрушены, что делает невозможным их дальнейшее использование.
  • СФХ «Тыченко» – еще один пример того, как война уничтожает аграрную инфраструктуру Украины, угрожая продовольственной безопасности и экономической стабильности в регионе, заявили в ВАС.
Россия ударила ракетами по агропредприятию в Одесской области: убытки оцениваются более чем в 60 млн грн (фото) /Фото 1

Последствия атаки. Фото: ВАС.

Пресс-служба Всеукраинского Аграрного Совета (ВАР).

Последствия атаки. Фото: ВАС. Фото Пресс-служба Всеукраинского Аграрного Совета (ВАР).

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Контекст

СФХ «Тыченко» обрабатывает 630 га земель и является важным производителем в регионе, сообщили в ВАС. Предприятие основано в 1995 году и специализируется на выращивании зерновых, бобовых, овощей, фруктов, ягод и винограда.

В ночь на 1 мая российские войска осуществили масштабную воздушную атаку на Украину, запустив пять баллистических ракет «Искандер-М» из временно оккупированного Крыма и 170 ударных и вспомогательных беспилотников с территории России и Крыма, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Дроны запускались из районов Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Чауды в оккупированном Крыму.

К 8:30 было уничтожено 74 ударных БПЛА типа Shahed и другие дроны на востоке, севере, юге и в центре Украины. Еще 68 дронов-имитаций исчезли с радаров без последствий.

Атака нанесла ущерб нескольким регионам, в частности Одесской, Харьковской, Сумской, Донецкой и Киевской областям. В Одессе из-за удара «шахедом» было разрушено отделение «Новой почты». Жертв удалось избежать.

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