Российские активы останутся замороженными до окончания войны и компенсации нанесенного ущерба – Европейский совет

Российские активы, к которым применены санкции ЕС, должны оставаться обездвиженными до окончания войны и компенсации причиненного Украине ущерба. Об этом говорится в выводах Европейского совета, утвержденных по завершении заседания с участием лидеров ЕС, которое состоялось 17 октября в Брюсселе.

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Евросовет приветствует соглашение об использовании чрезвычайных доходов, полученных от замороженных активов России […] Это соглашение должно обеспечить справедливое распределение и солидарность между партнерами G7, а также с теми государствами-членами, которые особенно подвергаются финансовым и правовым рискам, говорится в заявлении.

Евросовет отметил важность выполнения обязательств о предоставлении совместно с партнерами G7 около €45 млрд ($50 млрд) до конца года для поддержки текущих и будущих военных, бюджетных и восстановительных потребностей Украины.

«В соответствии с законодательством ЕС, активы России должны оставаться иммобилизованными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной», – говорится в заявлении.

Контекст

Совет ЕС 9 октября согласовал пакет макрофинансовой помощи Украине на €35 млрд. Речь идет о европейской части кредита на $50 млрд от G7, которую будут погашать за счет доходов от замороженных суверенных активов РФ.

США пообещали внести $20 млрд в пакет помощи Украине, если ЕС скорректирует свой режим санкций против РФ. Однако даже если ЕС не внесет изменения в свои санкции, США все равно сделают свой вклад, но на меньшую сумму.

В то же время Венгрия заявила, что продолжит блокировать выделение кредита Украине до президентских выборов в США.