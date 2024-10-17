Російські активи залишаться замороженими до закінчення війни та компенсації завданих збитків – Європейська рада

Російські активи, до яких застосовано санкції ЄС, мають залишатися знерухомленими до закінчення війни та компенсації заподіяної Україні шкоди. Про це йдеться у висновках Європейської ради, затверджених після завершення засідання за участі лідерів ЄС, яке відбулося 17 жовтня в Брюсселі.

Деталі

Єврорада вітає угоду про використання надзвичайних доходів, отриманих від заморожених активів Росії […] Ця угода має забезпечити справедливий розподіл і солідарність між партнерами G7, а також із тими державами-членами, які особливо зазнають фінансових і правових ризиків, йдеться у заяві.

Єврорада наголосила на важливості виконання зобовʼязань про надання спільно з партнерами G7 близько €45 млрд ($50 млрд) до кінця року для підтримки поточних і майбутніх військових, бюджетних і відновлювальних потреб України.

«Відповідно до законодавства ЄС, активи Росії мають залишатися іммобілізованими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не компенсує їй збитки, завдані цією війною», – йдеться у заяві.

Контекст

Рада ЄС 9 жовтня погодила пакет макрофінансової допомоги Україні на €35 млрд. Йдеться про європейську частку кредиту на $50 млрд від G7, яку погашатимуть за рахунок прибутків від заморожених суверенних активів РФ.

США пообіцяли внести $20 млрд у пакет допомоги Україні, якщо ЄС скоригує свій режим санкцій проти РФ. Проте навіть якщо ЄС не внесе зміни до своїх санкцій, США все одно зроблять свій внесок, але на меншу суму.

Водночас Угорщина заявила, що продовжить блокувати виділення кредиту Україні до президентських виборів у США.