Компания Anthropic PBC ведет переговоры с Google по соглашению, которое может предоставить разработчику чат-бота с искусственным интеллектом Claude дополнительные вычислительные ресурсы на десятки миллиардов долларов. Об этом 22 октября пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Подробности

Еще не завершено соглашение, предусматривающее предоставление Google облачных вычислительных услуг для Anthropic, пишет издание. В частности, Anthropic сможет использовать тензорные процессоры Google (TPU) – специализированные чипы, разработанные для ускорения задач машинного обучения. Google уже инвестировал в Anthropic и является ее поставщиком облачных услуг.

Переговоры находятся на ранней стадии и детали могут измениться. Акции Google выросли более чем на 3,5% во время дополнительных торгов, тогда как акции Amazon.com Inc., также являющейся инвестором и поставщиком облачных услуг для Anthropic, упали примерно на 2%.

Контекст

Основанная в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI, компания Anthropic из Сан-Франциско известна своим семейством крупных языковых моделей Claude, конкурирующих с моделями GPT от OpenAI. Как и ее конкуренты, Anthropic активно привлекает значительные средства, чтобы не отставать в гонке за развитие искусственного интеллекта. Лидеры отрасли отмечают, что для прорывов в исследованиях и удовлетворения спроса потребителей требуются все большие ресурсы.

Недавно Anthropic вела предварительные переговоры по финансированию с инвестиционной компанией MGX из Абу-Даби, примерно через месяц после завершения раунда финансирования на $13 млрд. Этот раунд, возглавляемый Iconiq Capital с участием Fidelity Management and Research Co. и Lightspeed Venture Partners, почти утроил оценку Anthropic до $183 млрд, учитывая привлеченные средства.

Ранее Google инвестировала в Anthropic около $3 млрд: $2 млрд в 2023-м и еще $1 млрд в начале этого года. Amazon, со своей стороны, обязалась инвестировать в Anthropic примерно $8 млрд. Anthropic является ключевым клиентом Amazon Web Services и активно использует специализированные чипы Amazon для искусственного интеллекта.