В Одесской области полностью перекрыли движение на автодороге М-15 Одесса – Рени, в частности по мосту в селе Маяки. Причина – повреждение конструкций после вражеских ударов, сообщили пресс-служба Агентства восстановления и глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Детали
- Движение по мосту на трассе М-15 в направлении Бухареста перекрыли с 8:00 19 декабря. Сооружение является ключевой логистической артерией, соединяющей Одессу с югом Одесской области.
- Во время полномасштабного вторжения на мосту выполняли ремонтные работы, однако он неоднократно подвергался вражеским атакам.
- Для жителей региона эта автодорога имеет критическое значение, в том числе для сокращения времени приезда экстренных служб и обеспечения стабильного сообщения между населенными пунктами, отметило агентство.
- В то же время из-за ситуации с безопасностью восстановительные работы пока не проводятся. Продолжается экспертиза и оценка технического состояния конструкций, а точные сроки восстановления движения пока неизвестны.
- Движение грузовиков по автомобильной дороге М-15 Одесса – Рени остановлено, сообщил Олег Кипер. Он попросил водителей учесть эту информацию для планирования маршрутов.
- Из-за этого приостановлен пропуск граждан и транспортных средств через отдельные пункты пропуска на украинско-молдавском участке границы в Одесской области, сообщила Государственная таможенная служба. Молдавская сторона временно закрыла пункты пропуска «Маяки – Удобное – Паланка» и «Староказачье – Тудора».
Контекст
18 декабря враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками, один из которых попал в гражданский автомобиль, который двигался по мосту, сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По словам чиновника, в машине находилась женщина с тремя детьми. Мать получила тяжелые травмы и скончалась в карете скорой помощи. Ее трое детей доставлены в больницу с телесными повреждениями.
Юг Одесской области регулярно подвергается ракетным и дроновым атакам, приводящим к повреждению критической транспортной инфраструктуры.
