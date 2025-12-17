Чрезвычайную ситуацию, возникшую в результате массированной атаки РФ по энергетической инфраструктуре Одесской области 13 декабря, официально признали чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Одесской ОВА, сообщил 17 декабря глава администрации Олег Кипер.
- Основанием стали последствия российской атаки по объектам энергетики, обстрелы привели к длительному – более трех суток – нарушению нормальных условий жизнедеятельности более 50 000 жителей области.
- Предприниматели должны свести к минимуму использование иллюминации и декоративного освещения «с целью экономии электроэнергии для населения и объектов критической инфраструктуры».
- Комиссия дополнительно направила часть средств резервного фонда в общины для пополнения запасов горюче-смазочных материалов.
- «Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы генераторов, которые питают объекты критической инфраструктуры: больницы, учебные заведения, пункты несокрушимости и другие жизненно важные учреждения», – написал Кипер.
- Энергетики вернули свет для почти 583 700 семей Одесской области после массированного обстрела в ночь с 12 на 13 декабря, сообщила группа ДТЭК 17 декабря. За последние сутки удалось переподключить еще более 250 000 семей. Без электроснабжения остаются 32 900 домов.
- Сейчас энергетики используют всю мощность, которая заходит в область, чтобы дать свет хотя бы на несколько часов.
Контекст
В ночь на 13 декабря Россия массированно атаковала дронами энергетическую, транспортную, промышленную и гражданскую инфраструктуру Одесской области. Местные власти не дают никаких прогнозов по восстановлению – в городе развернули 428 пунктов несокрушимости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что атака стала одной из самых массированных за все время полномасштабного вторжения. По его словам, в области в результате атаки были ранены два человека, погибших нет.
По состоянию на 15 декабря без света в регионе оставалось более 430 000 абонентов.
