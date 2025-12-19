В Одеській області повністю перекрили рух на автодорозі М-15 «Одеса – Рені», зокрема мостом у селі Маяки. Причина – пошкодження конструкцій після ворожих ударів, повідомили пресслужба Агентства відновлення та голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Деталі

Рух мостом на трасі М-15 у напрямку Бухареста перекрили з 8:00 19 грудня. Споруда є ключовою логістичною артерією, що з’єднує Одесу з півднем Одеської області.

Під час повномасштабного вторгнення на мосту виконували ремонтні роботи, однак він неодноразово зазнавав ворожих влучань.

Для мешканців регіону цей автошлях має критичне значення, зокрема для скорочення часу доїзду екстрених служб і забезпечення стабільного сполучення між населеними пунктами, зазначило агентство.

Водночас через безпекову ситуацію відновлювальні роботи наразі не проводять. Триває експертиза та оцінка технічного стану конструкцій, а точні терміни відновлення руху поки невідомі.

Рух вантажівок автомобільною дорогою М-15 Одеса – Рені зупинений, повідомив Олег Кіпер. Він попросив водіїв врахувати цю інформацію для планування маршрутів.

Через це призупинений пропуск громадян і транспортних засобів через окремі пункти пропуску на українсько-молдовській ділянці кордону в Одеській області, повідомила Державна митна служба. Молдовська сторона тимчасово закрила пункти пропуску «Маяки – Удобне – Паланка» та «Старокозаче – Тудора».

Контекст

18 грудня ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками, один з яких влучив в цивільний автомобіль, який рухався мостом, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За словами чиновника, в машині знаходилась жінка з трьома дітьми. Мати зазнала тяжких травм і померла в кареті швидкої допомоги. Її троє дітей доправлені в лікарню з тілесними ушкодженнями.

Південь Одеської області регулярно зазнає ракетних і дронових атак, що призводить до пошкодження критичної транспортної інфраструктури.