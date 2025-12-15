Служба безопасности Украины провела уникальную операцию в порту Новороссийска: впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 «Варшавянка» (по классификации НАТО – Kilo). Об этом сообщила пресс-служба СБУ 15 декабря.
Детали
- Субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя, отметила СБУ.
- На борту подводной лодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет «Калибр», которые враг использует для ударов по территории Украины.
- Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины.
Контекст
Стоимость подводной лодки класса «Варшавянка» – около $400 млн, отмечает СБУ. Этот класс подводных лодок также известен под названием «Черная дыра» из-за способности корпуса поглощать звуки и оставаться малозаметным для сонаров.
Взорванная лодка вынужденно находилась в порту Новороссийск из-за успешных спецопераций надводных морских дронов Sea Baby, которые вытеснили российские корабли и субмарины из Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму.
Это не первая пораженная подводная лодка. 13 сентября 2023 года лодка аналогичного класса «Ростов-на-Дону» была атакована крылатыми ракетами Storm Shadow в результате украинского удара по «Севморзаводу». Она стала первой российской подводной лодкой, потерянной в ходе российско-украинской войны и первой в истории подводной лодкой, уничтоженной крылатой ракетой. В ночь на 2 августа 2024 года лодка была повторно поражена и затонула.
