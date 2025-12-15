Служба безпеки України провела унікальну операцію у порту Новоросійська: вперше в історії підводні дрони «Sub Sea Baby» підірвали російський підводний човен класу 636.3 «Варшавянка» (за класифікацією НАТО – Kilo). Про це повідомила пресслужба СБУ 15 грудня.

Деталі

Субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу, зазначила СБУ.

На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», які ворог використовує для ударів по території України.

Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.

Контекст

Вартість підводного човна класу «Варшавянка» – близько $400 млн, зазначає СБУ. Цей клас підводних човнів також відомий під назвою «Чорна діра» через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів.

Підірваний човен вимушено перебував у порту Новоросійськ через успішні спецоперації надводних морських дронів «Sea Baby», які витіснили російські кораблі та субмарини із Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму.

Це не перший уражений підводний човен. 13 вересня 2023 року човен аналогічного класу «Ростов-на-Дону» був атакований крилатими ракетами Storm Shadow внаслідок українського удару по «Севморзаводу». Він став першим російським підводним човном, втраченим у ході російсько-української війни та першим в історії підводним човном, знищеним крилатою ракетою. В ніч на 2 серпня 2024 року човен був повторно уражений і затонув.