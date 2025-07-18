Основатель и гендиректор OpenAI Сэм Альтман стал новым фаворитом Дональда Трампа в гонке искусственного интеллекта после конфликта президента с Илоном Маском. Об этом пишет The Wall Street Journal .

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После громкого разрыва Маска с президентом, связанного с разногласиями по поводу правительственных инициатив и назначений, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман занял позицию главного союзника Трампа в сфере ИИ.

Маск, который ранее был близким соратником президента и самым крупным донором его кампании, потерял влияние из-за открытой критики политики Трампа, в частности относительно масштабного законопроекта о налогах и расходах, что привело к призывам к импичменту.

Ранее Альтман называл Трампа «угрозой для Америки» и активно поддерживал демократов, в частности, пожертвовав $200 000 на кампанию Байдена в 2023 году. Несмотря на это теперь он сменил риторику. Альтман признал, что сожалеет о своих резких заявлениях по поводу Трампа, и начал выстраивать личные отношения с президентом.

В марте он ужинал с Трампом в Мар-а-Лаго, а в июне получил теплый прием на гольф-клубе в Нью-Джерси, где Трамп представил его как «очень умного человека».

Маск, подавший иск против OpenAI, обвиняя компанию в срыве проекта Stargate, пытался блокировать сделки Альтмана, в частности проект в Абу-Даби, через свои связи с G42. Однако Трамп публично отмежевался от критики Маска, заявив, что не позволит личным конфликтам мешать сотрудничеству с Альтманом. Это позволило OpenAI укрепить влияние, в то время как Маск потерял доступ к Белому дому.

Контекст

В июле 2024 года Альтман заявил на X, что больше не является демократом, назвав партию «утратившей связь с реальностью» из-за левого уклона. Он подчеркнул свою веру в технокапитализм, заявив: «Я верю в технокапитализм. Мы должны поощрять людей зарабатывать кучу денег, а также находить способы распределять богатство и делиться накапливающейся магией капитализма». Альтман не считает себя республиканцем, но допускает, что может голосовать за них в будущем, оставаясь «политически бездомным».

21 января Дональд Трамп в Белом доме вместе с Сэмом Альтманом, Масаоши Соном и Ларри Эллисоном представил проект Stargate. Президент заявил, что инициатива создаст 100 000 рабочих мест, обеспечит превосходство над Китаем и сохранит «технологическое будущее» США. Партнеры проекта – OpenAI, SoftBank и Oracle – инвестируют $100 млрд на первом этапе, планируя увеличить финансирование до $500 млрд в ближайшие годы.

Илон Маск публично выразил сомнения в способности OpenAI, SoftBank и Oracle выполнить обещания по масштабным инвестициям в инфраструктуру ИИ. Сэм Альтман в ответ назвал заявления Маска «ложными», предположив, что тот недоволен из-за конкуренции Stargate с его собственными ИИ-проектами.