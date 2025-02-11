Илон Маск против Сэма Альтмана. Как противостояние технобизнесменов за OpenAI может повлиять на будущее ИИ? Разбор FT, NYT и Reuters

Конфликт между Илоном Маском и Сэмом Альтманом уже давно вышел за рамки обычного корпоративного противостояния. Это борьба не просто за контроль над OpenAI, а за то, каким будет будущее ИИ : открытым и независимым или коммерциализированным под контролем крупных корпораций. FT , NYT и Reuters сделали разбор, как эта сделка может повлиять на Маска, Альтмана и OpenAI

$97,4 млрд – именно такую ​​цену предложил консорциум инвесторов во главе с Илоном Маском за OpenAI, однако Сэм Альтман заочно отказался от предложения.

Инициатива американского миллиардера имеет несколько ключевых последствий, и ее следует рассматривать не только как попытку выкупа OpenAI, а как еще один шаг в его долговременной войне с Альтманом за влияние в сфере ИИ.

Вернуть контроль над ИИ

Маск публично позиционирует себя как поклонник открытого ИИ. Но его попытка выкупа OpenAI вызывает вопросы. Зачем ему компания, которую он бросил в 2018 году?

Маск хочет вернуть контроль над процессами, которые, по его мнению, отходят от первоначальной миссии OpenAI. Его главная претензия – OpenAI была создана как некоммерческая организация, которая должна была работать во благо человечества, но впоследствии превратилась в закрытый проект, ориентированный на прибыль.

Маск также стремится ослабить преобладание Microsoft в области ИИ. OpenAI тесно сотрудничает с техногигантом, который уже инвестировал в компанию более $10 млрд, и Маск публично обвиняет Альтмана в том, что OpenAI фактически стала филиалом Microsoft.

Стратегия Маска может быть экономически выгодна. Его оценка на уровне $97,4 млрд может создать юридические и финансовые трудности для OpenAI, ведь она задает новый стандарт для оценки некоммерческого сегмента компании. Если OpenAI хочет самостоятельно выкупить эту долю, ей, вероятно, придется платить больше, что усложнит финансовую модель компании.

Альтман в Х уже отказался от предложения и заявил, что готов вместо этого приобрести соцсеть Маска. Фото Getty Images

Реальность или пиар

Некоторые аналитики и источники OpenAI утверждают, что Маск просто хочет создать хаос. «Это чистый пиар, – заявил источник, близкий к OpenAI. – Если он серьезно хочет купить OpenAI, пусть докажет это делом».

Но даже если Маск действительно хочет контролировать OpenAI, он не может заставить продать компанию. Его заявка не обязательна для рассмотрения, а сама OpenAI уже в процессе привлечения $40 млрд инвестиций от SoftBank, что может сделать предложение Маска менее привлекательным.

В то же время если OpenAI откажется от предложения Маска, это может вызвать юридические проблемы. Некоммерческий сегмент компании должен продать свои активы по лучшей рыночной цене. Если OpenAI решит отказаться от $97,4 млрд и продать свою долю за более низкую сумму, это может привлечь внимание государственных регуляторов в США.

Обойти Альтмана

Маск и Альтман уже давно борются не только в бизнес-пространстве, но и на политическом уровне. Маск ранее пытался повлиять на экс-президента США Джо Байдена и Конгресс, чтобы ограничить влияние OpenAI, но ему не хватает политической поддержки.

Альтман укрепляет свои позиции в Вашингтоне. После переизбрания Дональда Трампа OpenAI получила $100 млрд поддержки для развития инфраструктуры ИИ вместе с SoftBank и Oracle.

«Это самый крупный инфраструктурный проект в сфере ИИ в истории», – заявил Трамп во время презентации.

Этот факт лишь ослабляет позиции маски. В то время как его xAI до сих пор отстает от OpenAI в технологиях, Альтман активно привлекает деньги, политическую поддержку и таланты.

Возможные последствия

Учитывая все факторы, Маску будет тяжело навязать свое предложение. Но даже если OpenAI не продастся ему, он может нанести значительные проблемы компании.

Юридические усложнения. Маск уже подал судебный иск против OpenAI, и если регуляторы решат вмешаться, это может замедлить трансформацию OpenAI в коммерческую компанию.

Финансовое давление. Высокая оценка Маска может заставить OpenAI пересмотреть свою стратегию финансирования.

Политическое давление. Хотя у Альтмана сейчас есть поддержка, Маск все еще может влиять на администрацию Трампа, чтобы создать проблемы OpenAI.

Это противостояние выходит за пределы борьбы за одну компанию. Это конфликт двух видений будущего искусственного интеллекта: Маск видит его открытым и прозрачным, Альтман – эффективным, но под контролем больших игроков.