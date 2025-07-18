Засновник і гендиректор OpenAI Сем Альтман став новим фаворитом Дональда Трампа в гонці штучного інтелекту після конфлікту президента з Ілоном Маском. Про це пише The Wall Street Journal.
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Деталі
- Після гучного розриву Маска з президентом, пов’язаного з розбіжностями щодо урядових ініціатив і призначень, генеральний директор OpenAI Сем Альтман зайняв позицію головного союзника Трампа у сфері ШІ.
- Маск, який раніше був близьким соратником президента і найбільшим донором його кампанії, втратив вплив через відкриту критику політики Трампа, зокрема щодо масштабного законопроєкту про податки та витрати, що призвело до закликів до імпічменту.
- Раніше Альтман називав Трампа «загрозою для Америки» і активно підтримував демократів, зокрема пожертвувавши $200 000 на кампанію Байдена у 2023 році. Незважаючи на це тепер він змінив риторику. Альтман визнав, що шкодує про свої різкі заяви щодо Трампа, і почав вибудовувати особисті стосунки з президентом.
- У березні він вечеряв із Трампом у Мар-а-Лаго, а в червні отримав теплий прийом на гольф-клубі в Нью-Джерсі, де Трамп представив його як «дуже розумну людину».
- Маск, який подав позов проти OpenAI, звинувачуючи компанію у зриві проєкту Stargate, намагався блокувати угоди Альтмана, зокрема проєкт в Абу-Дабі, через свої зв’язки з G42. Проте Трамп публічно відмежувався від критики Маска, заявивши, що не дозволить особистим конфліктам заважати співпраці з Альтманом. Це дозволило OpenAI зміцнити вплив, тоді як Маск втратив доступ до Білого дому.
Контекст
У липні 2024 року Альтман заявив на X, що більше не є демократом, назвавши партію такою, що «втратила зв’язок із реальністю» через лівий ухил. Він підкреслив свою віру в технокапіталізм, заявивши: «Я вірю в технокапіталізм. Ми повинні заохочувати людей заробляти купу грошей, а також знаходити способи розподіляти багатство та ділитися магією капіталізму, що накопичується». Альтман не вважає себе республіканцем, але допускає, що може голосувати за них у майбутньому, залишаючись «політично бездомним».
21 січня Дональд Трамп у Білому домі разом із Семом Альтманом, Масайоші Соном та Ларрі Еллісоном представив проєкт Stargate. Президент заявив, що ініціатива створить 100 000 робочих місць, забезпечить перевагу над Китаєм і збереже «технологічне майбутнє» США. Партнери проєкту – OpenAI, SoftBank та Oracle – інвестують $100 млрд на першому етапі, плануючи збільшити фінансування до $500 млрд у найближчі роки.
Ілон Маск публічно висловив сумніви щодо здатності OpenAI, SoftBank та Oracle виконати обіцянки з масштабних інвестицій в інфраструктуру ШІ. Сем Альтман у відповідь назвав заяви Маска «хибними», припустивши, що той незадоволений через конкуренцію Stargate з його власними ШІ-проєктами.
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