Засновник і гендиректор OpenAI Сем Альтман став новим фаворитом Дональда Трампа в гонці штучного інтелекту після конфлікту президента з Ілоном Маском. Про це пише The Wall Street Journal .

Деталі

Після гучного розриву Маска з президентом, пов’язаного з розбіжностями щодо урядових ініціатив і призначень, генеральний директор OpenAI Сем Альтман зайняв позицію головного союзника Трампа у сфері ШІ.

Маск, який раніше був близьким соратником президента і найбільшим донором його кампанії, втратив вплив через відкриту критику політики Трампа, зокрема щодо масштабного законопроєкту про податки та витрати, що призвело до закликів до імпічменту.

Раніше Альтман називав Трампа «загрозою для Америки» і активно підтримував демократів, зокрема пожертвувавши $200 000 на кампанію Байдена у 2023 році. Незважаючи на це тепер він змінив риторику. Альтман визнав, що шкодує про свої різкі заяви щодо Трампа, і почав вибудовувати особисті стосунки з президентом.

У березні він вечеряв із Трампом у Мар-а-Лаго, а в червні отримав теплий прийом на гольф-клубі в Нью-Джерсі, де Трамп представив його як «дуже розумну людину».

Маск, який подав позов проти OpenAI, звинувачуючи компанію у зриві проєкту Stargate, намагався блокувати угоди Альтмана, зокрема проєкт в Абу-Дабі, через свої зв’язки з G42. Проте Трамп публічно відмежувався від критики Маска, заявивши, що не дозволить особистим конфліктам заважати співпраці з Альтманом. Це дозволило OpenAI зміцнити вплив, тоді як Маск втратив доступ до Білого дому.

Контекст

У липні 2024 року Альтман заявив на X, що більше не є демократом, назвавши партію такою, що «втратила зв’язок із реальністю» через лівий ухил. Він підкреслив свою віру в технокапіталізм, заявивши: «Я вірю в технокапіталізм. Ми повинні заохочувати людей заробляти купу грошей, а також знаходити способи розподіляти багатство та ділитися магією капіталізму, що накопичується». Альтман не вважає себе республіканцем, але допускає, що може голосувати за них у майбутньому, залишаючись «політично бездомним».

21 січня Дональд Трамп у Білому домі разом із Семом Альтманом, Масайоші Соном та Ларрі Еллісоном представив проєкт Stargate. Президент заявив, що ініціатива створить 100 000 робочих місць, забезпечить перевагу над Китаєм і збереже «технологічне майбутнє» США. Партнери проєкту – OpenAI, SoftBank та Oracle – інвестують $100 млрд на першому етапі, плануючи збільшити фінансування до $500 млрд у найближчі роки.

Ілон Маск публічно висловив сумніви щодо здатності OpenAI, SoftBank та Oracle виконати обіцянки з масштабних інвестицій в інфраструктуру ШІ. Сем Альтман у відповідь назвав заяви Маска «хибними», припустивши, що той незадоволений через конкуренцію Stargate з його власними ШІ-проєктами.