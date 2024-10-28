Сервисы такси Bolt и Uklon будут работать во Львовской области во время комендантского часа (уточнено)

Во Львовской области запустят пилотный проект для вызова такси через сервисы Bolt и Uklon во время комендантского часа. Об этом на брифинге 28 октября рассказали представители городских властей.

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Решение принято с учетом большого количества поездов, прибывающих во Львов в комендантский час.

Водители такси обязаны иметь пропуска и мобилизационные документы, которые будет проверять патруль.

Уточнено. Для передвижения по Львову ночью необходим пропуск, который можно получить в комендатуре. Пропуска и обновленные военно-учетные документы должны иметь все водители сервисов, которые будут работать в ночное время, отметил руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень.

Для передвижения по Львову ночью необходим пропуск, который можно получить в комендатуре. Пропуска и обновленные военно-учетные документы должны иметь все водители сервисов, которые будут работать в ночное время, отметил руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень. От пассажиров пропуск не будут требовать, ведь преимущественно такси в комендантский час пользуются те, кто едет на или с железнодорожного вокзала и передвигаться по городу для крайней необходимости, уточнил Грень.

Запустить проект планируют на этой неделе. Все зависит от того, когда водители смогут получить пропуск.

Контекст

В августе в интервью Forbes СЕО Uklon Сергей Гришков заявлял, что сервис может возобновить поездки во время комендантского часа.

Uklon был единственным крупным сервисом райдхейлинга, совершавшим поездки в комендантский час во время полномасштабного вторжения. В компании объясняли, что оставляли такую возможность для людей, у которых были экстренные случаи. В то же время нарушения комендантского часа в компании отрицали.

14 марта 2024 года компания ограничила работу сервиса в комендантский час после полученного компанией 7 марта обращения Патрульной полиции Киева.

Обращение полиции появилось на фоне массовых публикаций о работе компании в Telegram-канале «Джокер». Этот канал в своих публикациях в течение нескольких недель в феврале–марте 2024-го обвинял Uklon якобы в уклонении от уплаты налогов благодаря регистрации компании и проведению части транзакций через Кипр, необоснованным ценам, работе в комендантский час, в отличие от конкурентов, а также в сотрудничестве с платежной платформой Fondy, которая, вероятно, связана с деятельностью в РФ.