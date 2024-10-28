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Сервіси виклику таксі Bolt та Uklon працюватимуть на Львівщині під час комендантської години (уточнено)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

На Львівщині запустять пілотний проєкт для виклику таксі через сервіси Bolt та Uklon під час комендантської години. Про це на брифінгу 28 жовтня розповіли представники міської влади.

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Деталі

  • Рішення ухвалено з огляду на велику кількість поїздів, що прибувають до Львова в комендантську годину. 
  • Водії таксі зобовʼязані мати перепустки й мобілізаційні документи, які перевірятиме патруль. 
  • Уточнено. Для пересування Львовом уночі необхідна перепустка, яку можна отримати в комендатурі. Перепуску і оновлені військово-облікові документи повинні мати всі водії сервісів, що працюватимуть у нічний час, зазначив керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень.
  • Від пасажирів перепустку не вимагатимуть, адже переважно таксі в комендантську годину користуються ті, хто їде на або з залізничного вокзалу і пересуватися містом для крайньої необхідності, уточнив Грень.
  • Запустити проєкт планують цього тижня. Все залежить від того, коли водії зможуть отримати перепустки. 

Контекст

У серпні в інтерв’ю Forbes СЕО Uklon Сергій Гришков заявляв, що сервіс може відновити поїздки під час комендантської години. 

Uklon був єдиним великим сервісом райдхейлінгу, який здійснював поїздки в комендантську годину під час повномасштабного вторгнення. В компанії пояснювали, що залишали таку можливість для людей, у яких траплялись екстрені випадки. Водночас порушення комендантської години в компанії заперечували.

14 березня 2024-го компанія обмежила роботу сервісу в комендантську годину після отриманого компанією 7 березня звернення Патрульної поліції Києва. 

Звернення поліції з’явилося на тлі масових публікацій про роботу компанії в Telegram-каналі «Джокер». Цей канал у своїх публікаціях протягом кількох тижнів у лютому–березні 2024-го звинувачував Uklon нібито в ухиленні від сплати податків завдяки реєстрації компанії та проведенню частини транзакцій через Кіпр, необґрунтованих цінах, роботі в комендантську годину, на відміну від конкурентів, а також у співпраці з платіжною платформою Fondy, яка, ймовірно, повʼязана з діяльністю у РФ.

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