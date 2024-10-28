Сервіси виклику таксі Bolt та Uklon працюватимуть на Львівщині під час комендантської години (уточнено)

На Львівщині запустять пілотний проєкт для виклику таксі через сервіси Bolt та Uklon під час комендантської години. Про це на брифінгу 28 жовтня розповіли представники міської влади.

Деталі

Рішення ухвалено з огляду на велику кількість поїздів, що прибувають до Львова в комендантську годину.

Водії таксі зобовʼязані мати перепустки й мобілізаційні документи, які перевірятиме патруль.

Уточнено. Для пересування Львовом уночі необхідна перепустка, яку можна отримати в комендатурі. Перепуску і оновлені військово-облікові документи повинні мати всі водії сервісів, що працюватимуть у нічний час, зазначив керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень.

Для пересування Львовом уночі необхідна перепустка, яку можна отримати в комендатурі. Перепуску і оновлені військово-облікові документи повинні мати всі водії сервісів, що працюватимуть у нічний час, зазначив керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень. Від пасажирів перепустку не вимагатимуть, адже переважно таксі в комендантську годину користуються ті, хто їде на або з залізничного вокзалу і пересуватися містом для крайньої необхідності, уточнив Грень.

Запустити проєкт планують цього тижня. Все залежить від того, коли водії зможуть отримати перепустки.

Контекст

У серпні в інтерв’ю Forbes СЕО Uklon Сергій Гришков заявляв, що сервіс може відновити поїздки під час комендантської години.

Uklon був єдиним великим сервісом райдхейлінгу, який здійснював поїздки в комендантську годину під час повномасштабного вторгнення. В компанії пояснювали, що залишали таку можливість для людей, у яких траплялись екстрені випадки. Водночас порушення комендантської години в компанії заперечували.

14 березня 2024-го компанія обмежила роботу сервісу в комендантську годину після отриманого компанією 7 березня звернення Патрульної поліції Києва.

Звернення поліції з’явилося на тлі масових публікацій про роботу компанії в Telegram-каналі «Джокер». Цей канал у своїх публікаціях протягом кількох тижнів у лютому–березні 2024-го звинувачував Uklon нібито в ухиленні від сплати податків завдяки реєстрації компанії та проведенню частини транзакцій через Кіпр, необґрунтованих цінах, роботі в комендантську годину, на відміну від конкурентів, а також у співпраці з платіжною платформою Fondy, яка, ймовірно, повʼязана з діяльністю у РФ.