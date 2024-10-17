Сервісна ІТ-компанія ELEKS розроблятиме систему «еАкциз»

Впровадження «еАкцизу» у 2026 році має зменшити частку нелегальних товарів і збільшити надходження до державного бюджету.

Тендер на розробку системи «еАкциз» з-поміж десятків українських і міжнародних компаній виграла сервісна ELEKS. Про це повідомила пресслужба Мінцифри у Telegram.

Ключові факти

Сервісна ІТ-компанія з українським корінням ELEKS виграла тендер Фонду Східна Європа (ФСЄ) на розробку електронної системи обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів «еАкциз».

ELEKS має більше 2000 фахівців, понад 1600 знаходяться в Україні, за даними DOU. У портфоліо – понад 700 виконаних проєктів і 150 клієнтів, свідчать дані на сайті компанії. «ELEKS вже реалізувала десятки проєктів, сприяючи цифровій трансформації державного сектору», – йдеться в повідомленні Мінцифри.

У конкурсі взяли участь десятки українських і міжнародних ІТ-компаній, повідомляє пресслужба Мінцифри. Тестування системи розпочнеться в березні 2025 року. Офіційний запуск заплановано на 2026-й. До кінця того самого року триватиме тестовий період системи зі зниженням штрафів до 10–30%.

Мінцифри зазначило, що впровадження «еАкцизу» дасть змогу зменшити частку нелегальних товарів і збільшити надходження до бюджету.

Запуск системи має замінити паперові акцизні марки на електронні з унікальними Datamatrix-кодами . Споживачі зможуть перевіряти справжність товарів, а органи контролю – моніторити кожну одиницю продукції на всіх етапах переміщення.

Скриншот з офіційного сайту

Контекст

В Україні існує ринок підроблених паперових акцизних марок, які надходять з Китаю та Туреччини, писала у червні 2023-го LIGA.net із посиланням на дані Мінцифри. Продукція з підробленими марками реалізується через офіційні мережі збуту в Україні. Такі марки складно відрізнити від справжніх без проведення спеціальної експертизи.

Понад половина всього нелегального ринку тютюнових виробів України за 2022 рік припадає на продукцію Duty Free або призначену для експорту. Через це бюджет України лише за минулий рік втратив 11,2 млрд грн, свідчить дослідження «Kantar Україна», яке згадувало Мінцифри у коментарі LIGA.net.

29 червня 2023-го Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №8287. «Топовий антикорупційний проєкт, завдяки якому держава не втрачатиме мільярди через тіньовий ринок алкоголю та тютюну. Ці гроші підуть на оборону», – прокоментував прийняття законопроєкту перший віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У липні того самого року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №8287, який передбачає запровадження електронної марки акцизного податку з 1 січня 2026 року. Про це свідчить інформація, опублікована в картці документа на сайті Верховної Ради.