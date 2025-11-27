ИИ-инструмент Liti от IT-группы Fractal сокращает время рекрутинга в четыре раза – Бородатюк

ИИ-инструмент Liti от IT-группы Fractal для оценки психологического портрета кандидатов сокращает время рекрутинга с 20% до 5%. Его компания разработала в 2024 году для автоматизации процессов найма. Об этом во время AI Summit от Forbes Ukraine рассказал соучредитель и СЭО компании IT-группы Fractal Артем Бородатюк.