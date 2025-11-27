ИИ-инструмент Liti от IT-группы Fractal сокращает время рекрутинга в четыре раза – Бородатюк

ИИ-инструмент Liti от IT-группы Fractal для оценки психологического портрета кандидатов сокращает время рекрутинга с 20% до 5%. Его компания разработала в 2024 году для автоматизации процессов найма. Об этом во время AI Summit от Forbes Ukraine рассказал соучредитель и СЭО компании IT-группы Fractal Артем Бородатюк.
- Liti по видео анализирует софт-скилы кандидата. «Если показатель выше 70%, то принимается решение о дальнейшем собеседовании», – отметил Бородатюк.
- По его словам, ключевой принцип эффективного внедрения ИИ – измерять результаты. Если ты не можешь измерить, ты не можешь улучшить. Каждый квартал необходимо оценивать эффективность процессов», – добавил Бородатюк.
Контекст
Fractal (ранее Netpeak Group) объединяет 30 компаний, среди которых маркетинговое агентство Inweb, онлайн-университет Choice 31, стартап-студия Tonti Laguna Group, LMS-система Academy Ocean. Одна из самых успешных бизнес-групп – стартап-студия приложений KissMyApps.
Продуктами пользуются государственный ПриватБанк, сервис поиска работы Work.ua, ритейлер «Эпицентр» и доска объявлений OLX. Компания также оказалась среди лидеров по найму – с марта 2023-го команда выросла более чем на 17%. Выручка группы в 2024 году – около $85 млн, по подсчетам Forbes.
