Fractal инвестирует $1 млн в разработчика ИИ-платформы для контроля за финансами Finerd

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Группа компаний Fractal инвестирует $1 млн в финтех-стартап Finerd, разрабатывающий ИИ-платформу для управления финансами. Об этом сообщил основатель Fractal Артем Бородатюк.

  • «У нас уже есть несколько успешных совместных бизнесов с моим партнером Радомиром Новковичем, который является кофаундером Finerd. Его опыт – 15 лет автоматизации финансов для компаний разного масштаба и успешный экзит с продуктом для финансового учета – делает эту инвестицию логичной», – отметил Бородатюк.
  • Он добавил, что Finerd ориентирован на «финансовых нердов», стремящихся к максимальной точности и контролю над своими финансами.

Контекст

Finerd – это финтех-компания, создающая приложение для управления личными, семейными и бизнес-финансами с акцентом на AI-технологии. Платформа предлагает интеграцию финансов, управление долгами, отслеживание инвестиций и обработку транзакций, доступна на iOS, Android и Web.

Команда Finerd ранее разработала финансовое приложение, собравшее 1,5 млн загрузок и $1 млн годового дохода на рынках США и Канады.

Fractal, ранее известная как Netpeak Group, объединяет более 30 компаний, включая маркетинговое агентство Inweb, стартап-студию Tonti Laguna Group и платформу KissMyApps. Продуктами Netpeak Group пользуются государственный ПриватБанк, сервис поиска работы Work.ua, ритейлер «Эпицентр» и доска объявлений OLX. По данным DOU, группа входит в пятерку украинских компаний по активности найма в 2025 году, а ее доход рос в среднем на 77% ежегодно за последние четыре года.

