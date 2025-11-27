ШІ-інструмент Liti від IT-групи Fractal скорочує час рекрутингу в чотири рази – Бородатюк

ШІ-інструмент Liti від IT-групи Fractal для оцінки психологічного портрета кандидатів скорочує час рекрутингу з 20 % до 5 %. Його компанія розробила у 2024-му для автоматизації процесів найму. Про це під час AI Summit від Forbes Ukraine розповів співзасновник та СЕО компанії IT-групи Fractal Артем Бородатюк.