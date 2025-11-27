Підписка від 25 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

ШІ-інструмент Liti від IT-групи Fractal скорочує час рекрутингу в чотири рази – Бородатюк

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

1 хв читання

ШІ-інструмент Liti від IT-групи Fractal для оцінки психологічного портрета кандидатів скорочує час рекрутингу з 20 % до 5 %. Його компанія розробила у 2024-му для автоматизації процесів найму. Про це під час AI Summit від Forbes Ukraine розповів співзасновник та СЕО компанії IT-групи Fractal Артем Бородатюк.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

Деталі

  •  Liti за відео аналізує софт-скіли кандидата. «Якщо показник понад 70%, то приймається рішення про подальшу співбесіду», – зазначив Бородатюк.
  • За його словами, ключовий принцип ефективного впровадження ШІ – вимірювати результати. «Коли ти не можеш поміряти, ти не можеш покращити. Кожного кварталу необхідно оцінювати ефективність процесів», – додав Бородатюк. 

Контекст

Fractal (раніше Netpeak Group) об’єднує 30 компаній, серед яких маркетингова агенція Inweb, онлайн-університет Choice 31, стартап-студія Tonti Laguna Group, LMS-система Academy Ocean. Один із найуспішніших бізнесів групи – стартап-студія застосунків KissMyApps. 

Продуктами користуються державний ПриватБанк, сервіс пошуку роботи Work.ua, ритейлер «Епіцентр» та дошка оголошень OLX. Компанія також опинилася серед лідерів за наймом – з березня 2023-го команда зросла на понад 17%. Виторг групи в 2024 році – близько $85 млн, за підрахунками Forbes. 

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні