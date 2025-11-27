ШІ-інструмент Liti від IT-групи Fractal скорочує час рекрутингу в чотири рази – Бородатюк

ШІ-інструмент Liti від IT-групи Fractal для оцінки психологічного портрета кандидатів скорочує час рекрутингу з 20 % до 5 %. Його компанія розробила у 2024-му для автоматизації процесів найму. Про це під час AI Summit від Forbes Ukraine розповів співзасновник та СЕО компанії IT-групи Fractal Артем Бородатюк.
- Liti за відео аналізує софт-скіли кандидата. «Якщо показник понад 70%, то приймається рішення про подальшу співбесіду», – зазначив Бородатюк.
- За його словами, ключовий принцип ефективного впровадження ШІ – вимірювати результати. «Коли ти не можеш поміряти, ти не можеш покращити. Кожного кварталу необхідно оцінювати ефективність процесів», – додав Бородатюк.
Контекст
Fractal (раніше Netpeak Group) об’єднує 30 компаній, серед яких маркетингова агенція Inweb, онлайн-університет Choice 31, стартап-студія Tonti Laguna Group, LMS-система Academy Ocean. Один із найуспішніших бізнесів групи – стартап-студія застосунків KissMyApps.
Продуктами користуються державний ПриватБанк, сервіс пошуку роботи Work.ua, ритейлер «Епіцентр» та дошка оголошень OLX. Компанія також опинилася серед лідерів за наймом – з березня 2023-го команда зросла на понад 17%. Виторг групи в 2024 році – близько $85 млн, за підрахунками Forbes.
