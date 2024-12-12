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ВСУ получат новый тип турникетов. Поставлять жгуты «СІЧ Україна» будет в партнерстве с американской Compression Works

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

1 хв читання

Турнікети SICH AAJT-S /пресс-служба "СІЧ Украина"

Кроме SICH-Tourniquet для конечностей, «СІЧ Україна» будет поставлять ВСУ турникеты для чрева и таза SICH AAJT-S Фото пресс-служба "СІЧ Украина"

Компания «СІЧ Україна», которая за 10 лет поставила на фронт более 1,5 млн кровоостанавливающих жгутов-турникетов SICH, будет официально обеспечивать военных абдоминальным жгутом SICH AAJT-S. Его предназначение – остановка крови при брюшных и тазовых ранениях.

Ключевые факты

  • Такие турникеты до сих пор не зарегистрированы в Украине, поэтому официальные закупки были невозможны, говорит основатель компании Александр Гадомский.
  • «Мы не дистрибьюторы, а именно партнеры – этот продукт специально для Украины производится под маркой SICH AAJT-S», – добавляет он.
  • Продукт будут производить партиями под запросы военных. В продаже турникет появится с середины декабря и будет стоить около $500.
  • Для Compression Works абдоминальный жгут является монопродуктом производства. Это большое доверие, ведь в мире только два производителя таких турникетов, они являются монополистами, добавляет он.

Контекст

«СІЧ Україна» – крупнейший украинский изготовитель кровоостанавливающих жгутов с производством более 100 000 турникетов SICH-Tourniquet в месяц.

Компания основана в 2014 году командой предпринимателей и волонтеров во главе с Александром Гадомским как ответ на критическую потребность в кровоостанавливающих турникетах на фронте. SICH-Tourniquet не являются копией иностранных продуктов, а имеют разработанную с нуля, оригинальную та запатентованную конструкцию. С 2016-го они – обязательная часть аптечек ВСУ.

Производитель является официальным поставщиком Министерства обороны Украины, Национальной гвардии и полиции, также работает по заказу Германии.

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