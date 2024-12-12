ЗСУ отримають новий тип турнікетів. Постачатиме джгути «СІЧ Україна» у партнерстві з американською Compression Works

Компанія «СІЧ Україна», яка за 10 років поставила на фронт понад 1,5 млн кровоспинних джгутів-турнікетів SICH, офіційно забезпечуватиме військових абдомінальним джгутом SICH AAJT-S. Його призначення – зупинка крові при черевних і тазових пораненнях.

Ключові факти

Такі турнікети досі не зареєстровані в Україні, тому офіційні закупівлі були неможливі, каже засновник компанії Олександр Гадомський.

«Ми є не дистрибʼюторами, а саме партнерами – цей продукт спеціально для України виробляється під маркою SICH AAJT-S», – додає він.

Продукт вироблятимуть партіями під запити військових. У продажі турнікет зʼявиться з середини грудня і коштуватиме близько $500.

Для Compression Works абдомінальний джгут – є монопродуктом виробництва. Це велика довіра, адже в світі є лише два виробника таких турнікетів, вони є монополістами, додає він.

Контекст

«СІЧ Україна» – найбільший український виробник кровоспинних джгутів із виробництвом понад 100 000 турнікетів SICH-Tourniquet на місяць.

Компанія заснована у 2014 році командою підприємців і волонтерів на чолі з Олександром Гадомським як відповідь на критичну потребу у кровоспинних турнікетах на фронті. SICH-Tourniquet не є копією іноземних продуктів, а має розроблену з нуля, оригінальну та запатентовану конструкцію. З 2016 року – обовʼязкова частина аптечок ЗСУ.

Виробник є офіційним постачальником Міністерства оборони України, Національної гвардії та поліції. Також працює на замовлення Німеччини. Виторг «СІЧ Україна» у 2023 році склав 188 млн грн, свідчать дані YouControl.