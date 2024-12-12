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ЗСУ отримають новий тип турнікетів. Постачатиме джгути «СІЧ Україна» у партнерстві з американською Compression Works

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

1 хв читання

Турнікети SICH AAJT-S /надано пресслужбою "СІЧ Україна"

Крім SICH-Tourniquet для кінцівок, «СІЧ Україна» постачатиме ЗСУ турнікети для черева і тазу SICH AAJT-S Фото надано пресслужбою "СІЧ Україна"

Компанія «СІЧ Україна», яка за 10 років поставила на фронт понад 1,5 млн кровоспинних джгутів-турнікетів SICH, офіційно забезпечуватиме військових абдомінальним джгутом SICH AAJT-S. Його призначення – зупинка крові при черевних і тазових пораненнях.

Ключові факти

  • Такі турнікети досі не зареєстровані в Україні, тому офіційні закупівлі були неможливі, каже засновник компанії Олександр Гадомський. 
  • «Ми є не дистрибʼюторами, а саме партнерами – цей продукт спеціально для України виробляється під маркою SICH AAJT-S», – додає він. 
  • Продукт вироблятимуть партіями під запити військових. У продажі турнікет зʼявиться з середини грудня і коштуватиме близько $500.
  • Для Compression Works абдомінальний джгут – є монопродуктом виробництва. Це велика довіра, адже в світі є лише два виробника таких турнікетів, вони є монополістами, додає він.

Контекст

«СІЧ Україна» – найбільший український виробник кровоспинних джгутів із виробництвом понад 100 000 турнікетів SICH-Tourniquet на місяць. 

Компанія заснована у 2014 році командою підприємців і волонтерів на чолі з Олександром Гадомським як відповідь на критичну потребу у кровоспинних турнікетах на фронті. SICH-Tourniquet не є копією іноземних продуктів, а має розроблену з нуля, оригінальну та запатентовану конструкцію. З 2016 року – обовʼязкова частина аптечок ЗСУ. 

Виробник є офіційним постачальником Міністерства оборони України, Національної гвардії та поліції. Також працює на замовлення Німеччини. Виторг «СІЧ Україна» у 2023 році склав 188 млн грн, свідчать дані YouControl.

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