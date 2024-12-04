В каждой бригаде ВСУ появится уполномоченный по закупкам – Умеров

В рамках реформы системы закупок в каждой бригаде Вооруженных сил Украины появится уполномоченный по закупкам товаров, работ и услуг, соответствующий приказ подписал министр обороны Рустем Умеров. Об этом он написал в Facebook 4 декабря. По словам министра, основная цель реформы – чтобы армия быстро и эффективно получала все необходимое.
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Ключевые факты
- Согласно приказу, вводится новая штатная должность в каждой бригаде Вооруженных сил Украины.
- Уполномоченные по закупкам будут отвечать за планирование и организацию закупок, подготовку тендерной документации, анализ рынка, поиск поставщиков, отбор и оценку предложений.
- Ожидается, что благодаря этому закупки для подразделений будут осуществляться быстро, прозрачно и с учетом реальных воинов.
- «Отдельная задача – устранить конфликт интересов. Новая должность позволит разграничить боевые обязанности военных и задачи, связанные с закупками», – объяснил министр.
Контекст
С 1 декабря 2023 г. в Украине работает новая система закупок для Вооруженных сил Украины, разработанная по принципам НАТО. Ранее все полномочия по закупкам сосредотачивались в департаменте ресурсного обеспечения Минобороны. Новая система закупок состоит из двух уровней. На первом уровне – департамент политики закупок Минобороны, на втором – два новосозданных госпредприятия, которые будут непосредственно заниматься закупками: «Агентство закупок в сфере обороны» (ГП «Государственный оператор тыла») и «Агентство оборонных закупок».
В колонке для Forbes Ukraine Умеров заявил, что Минобороны в этом году сэкономило на закупках свыше 16 млрд грн армии». Больше о том, что Минобороны сделало за последние 12 месяцев, читайте в колонке Рустема Умерова.
Министр подчеркивал, что ведомство намерено объединить все свои функциональные агентства, включая анонсированное агентство по закупке беспилотных летательных аппаратов. Процесс объединения Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла находился на финальной стадии.
В начале октября Умеров заявлял, что реформирование Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ) с приближением этих процессов к стандартам НАТО продолжается. Должны быть созданы наблюдательные советы для обеих структур.
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