Силы обороны разгромили российскую нефтебазу, снабжавшую топливом военный аэродром «Энгельс-2» – Генштаб

В ночь на 8 января Силы обороны Украины атаковали базу хранения нефтепродуктов «Комбинат Кристалл» в Энгельсе Саратовской области РФ. Поражение нефтебазы создает серьезные логистические проблемы для российской стратегической авиации, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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В районе цели фиксировались многочисленные взрывы, поднялся масштабный пожар. Местные власти подтверждают попадание в «промышленный объект».

Эта нефтебаза снабжала топливом военный аэродром «Энгельс-2», где базируется стратегическая авиация врага, отметил Генштаб ВСУ.

Задание выполнено подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

«Поражение нефтебазы создает серьезные логистические проблемы для стратегической авиации российских оккупантов и существенно снижает их возможности наносить удары по мирным украинским городам и гражданским объектам», – говорится в сообщении.

Контекст

Ночью жители Энгельса докладывали о взрывах в районе нефтебазы и выкладывали фото пожара, писал телеграм-канал Baza. О пожаре в Энгельсе также писал телеграм-канал Astra. По данным минобороны России, в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника.