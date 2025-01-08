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Сили оборони уразили російську нафтобазу, яка забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2» – Генштаб

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

В ніч на 8 січня Сили оборони України атакували базу зберігання нафтопродуктів «Комбінат Крістал», що в Енгельсі Саратовської області РФ. Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для російської стратегічної авіації, йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Деталі

  • У районі цілі фіксувалися численні вибухи, здійнялася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в «промисловий об’єкт».
  • Ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація ворога, зазначив Генштаб ЗСУ.
  • Завдання виконано підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
  • «Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах», – йдеться у повідомленні.

Контекст

Вночі жителі Енгельса повідомляли про вибухи в районі нафтобази і викладали фотографії пожежі, писав телеграм-канал Baza. Про пожежу в Енгельсі також писав телеграм-канал Astra. За даними міноборони Росії, протягом ночі сили ППО перехопили і знищили 32 українські безпілотники.

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