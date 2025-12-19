Японская Sony за $460 млн увеличила долю в канадской WildBrain до 80% и получает контроль над брендом Peanuts, известного персонажами комиксов Снупи и Чарли Браун, говорится в пресс-релизе компании.

Детали

Sony сообщила, что покупает 41% Peanuts Holding у канадской WildBrain за 630 млн канадских долларов, или около $460 млн.

После завершения сделки общая доля Sony в Peanuts возрастет до 80%, что сделает компанию дочерней структурой японской группы. Семья Чарльза Шульца, автора комикса, сохранит 20% акций.

Sony начала формировать свою долю в Peanuts еще в 2018 году. В компании отметили, что сделка соответствует стратегии концентрации на развлечениях и создании оригинального контента.

Увеличение доли позволит активнее развивать ценность бренда, используя глобальную сеть и экспертизу группы, отметил CEO Sony Music Entertainment Шунсуке Мурамацу.

Sony стремится совместить игровой бизнес, аниме, кино и музыку для построения глобальных франшиз, пишет FT. Среди самых успешных примеров последних лет – сериал The Last of Us, созданный по мотивам игры PlayStation, и анимационный фильм Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Контекст

Комикс Peanuts впервые появился в американских газетах в 1950 году и впоследствии превратился в глобальный бренд с телевизионными спецвыпусками, фильмами, игрушками и тематическими парками.

Персонаж Снупи имеет особую популярность в Японии с 1960-х, и по оценкам исследователей поп-культуры, стал одним из источников вдохновения для создания Hello Kitty – одного из самых известных японских персонажей, что символично подчеркивает возвращение бренда Peanuts под контроль японской компании.