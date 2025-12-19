Японська Sony за $460 млн збільшила частку в канадській WildBrain до 80% та отримує контроль над брендом Peanuts, відомого персонажами коміксів Снупі та Чарлі Браун, йдеться у пресрелізі компанії.

Деталі

Sony повідомила, що купує 41% Peanuts Holding у канадської WildBrain за 630 млн канадських доларів, або близько $460 млн.

Після завершення угоди загальна частка Sony в Peanuts зросте до 80%, що зробить компанію дочірньою структурою японської групи. Родина Чарльза Шульца, автора коміксу, збереже 20% акцій.

Sony почала формувати свою частку в Peanuts ще у 2018 році. У компанії зазначили, що угода відповідає стратегії концентрації на розвагах і створенні оригінального контенту.

Збільшення частки дозволить активніше розвивати цінність бренду, використовуючи глобальну мережу та експертизу групи, зазначив CEO Sony Music Entertainment Шунсуке Мурамацу.

Sony прагне поєднати ігровий бізнес, аніме, кіно та музику для побудови глобальних франшиз, пише FT. Серед найуспішніших прикладів останніх років – серіал The Last of Us, створений за мотивами гри PlayStation, та анімаційний фільм Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Контекст

Комікс Peanuts уперше з’явився в американських газетах у 1950 році й згодом перетворився на глобальний бренд із телевізійними спецвипусками, фільмами, іграшками та тематичними парками.

Персонаж Снупі має особливу популярність у Японії з 1960-х, і за оцінками дослідників попкультури, став одним із джерел натхнення для створення Hello Kitty – одного з найвідоміших японських персонажів, що символічно підкреслює повернення бренду Peanuts під контроль японської компанії.