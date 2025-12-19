Японська Sony за $460 млн збільшила частку в канадській WildBrain до 80% та отримує контроль над брендом Peanuts, відомого персонажами коміксів Снупі та Чарлі Браун, йдеться у пресрелізі компанії.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Деталі
- Sony повідомила, що купує 41% Peanuts Holding у канадської WildBrain за 630 млн канадських доларів, або близько $460 млн.
- Після завершення угоди загальна частка Sony в Peanuts зросте до 80%, що зробить компанію дочірньою структурою японської групи. Родина Чарльза Шульца, автора коміксу, збереже 20% акцій.
- Sony почала формувати свою частку в Peanuts ще у 2018 році. У компанії зазначили, що угода відповідає стратегії концентрації на розвагах і створенні оригінального контенту.
- Збільшення частки дозволить активніше розвивати цінність бренду, використовуючи глобальну мережу та експертизу групи, зазначив CEO Sony Music Entertainment Шунсуке Мурамацу.
- Sony прагне поєднати ігровий бізнес, аніме, кіно та музику для побудови глобальних франшиз, пише FT. Серед найуспішніших прикладів останніх років – серіал The Last of Us, створений за мотивами гри PlayStation, та анімаційний фільм Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.
Контекст
Комікс Peanuts уперше з’явився в американських газетах у 1950 році й згодом перетворився на глобальний бренд із телевізійними спецвипусками, фільмами, іграшками та тематичними парками.
Персонаж Снупі має особливу популярність у Японії з 1960-х, і за оцінками дослідників попкультури, став одним із джерел натхнення для створення Hello Kitty – одного з найвідоміших японських персонажів, що символічно підкреслює повернення бренду Peanuts під контроль японської компанії.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.