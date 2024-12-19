Sony станет крупнейшим акционером создателя игр Dark Souls и Elden Ring

Sony заключила соглашение о приобретении 12 млн акций Kadokawa Corporation, медиахолдинга, в состав которого входит известная студия FromSoftware – создатель культовых игр Dark Souls и Elden Ring. Об этом говорится в заявлении компании от 19 декабря. Компания инвестирует в Kadokawa примерно 50 млрд иен ($318,7 млн), что обеспечит ей долю в размере 10% и делает Sony крупнейшим акционером Kadokawa.

Подробности

В компаниях видят возможности повышения ценности интеллектуальной собственности через общие инвестиции в контент, привлечение новых талантов и развитие медиаформатов.

Kadokawa намекнула на адаптацию своей интеллектуальной собственности к новым форматам, таким как фильмы, телесериалы, аниме, игры и виртуальные проекты. Это партнерство открывает новые горизонты для обеих сторон в области развлечений и медиа.

Контекст

Kadokawa Corporation – японский медиаконгломерат, в состав которого входит студия FromSoftware, известная своими успешными играми, такими как Dark Souls и Elden Ring.

Dark Souls, выпущенная в 2011 году, стала духовным наследником Demon’s Souls и положила начало серии, которая получила огромную популярность благодаря сложному геймплею и глубокой сюжетной линии. Игра предлагает открытый мир с богатыми локациями, где игроки сталкиваются с многочисленными врагами и боссами, а также отличается высокой сложностью и необходимостью тщательного изучения механик игры.

Elden Ring, выпущенная в феврале 2022 года, стала результатом сотрудничества FromSoftware с автором «Песни льда и пламени» Джорджем Р.Р. Мартином. Игра совмещает элементы открытого мира с традиционным для FromSoftware сложным геймплеем.

Она получила высокую оценку критиков и игроков за масштабность мира, глубину сюжета и инновационные механики. По состоянию на декабрь 2024 года Elden Ring продала более 28,6 млн копий, превысив общие продажи всей серии Dark Souls, достигшей 27 млн копий в 2022 году.

Перед этим приобретением, в ноябре 2024 года, появились сообщения о том, что Sony вела переговоры о полном приобретении Kadokawa, однако было решено ограничиться приобретением 10% акций.