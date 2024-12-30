Через платформу United24 в этом году собрали более 13 млрд грн. Это на 1 млрд грн больше, чем в 2023 году

Через фандрейзинговую платформу United24 в 2024-м было собрано более 13 млрд грн, сообщил президент Владимир Зеленский. Это на 1 млрд грн больше по сравнению с 2023 годом, когда платформа привлекла 12,07 млрд.

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«Платформа United24 продолжила объединять людей со всего мира для помощи Украине. В этом году нам удалось собрать более 13 млрд, что стало возможным благодаря каждому взносу, независимо от его размера.

Собранные средства были направлены на закупку воздушных и морских дронов, роботизированных платформ, транспортных средств для украинских защитников, а также машин скорой помощи и оборудования для спасения жизней.

«Вы помогли восстанавливать жилье, школы, мосты и укрытия. Вы спасли тысячи жизней и помогли нам двигаться вперед», – подчеркнул президент.

Контекст

5 мая 2022 года президент Владимир Зеленский анонсировал запуск глобальной платформы для сбора средств на восстановление Украины под названием UNITED24. За первую неделю работы проект, возглавляемый министром цифровой трансформации Михаилом Фёдоровым, привлек около $26 млн.

За 11 месяцев существования United24 удалось собрать более $300 млн благодаря пожертвованиям из более чем 110 стран мира, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Привлеченные через платформу United24 средства были направлены на укрепление обороны и защиту Украины. Благодаря донатам закуплено 4060 комплексов БПЛА, 36 морских дронов, 72 специальных автомобиля для военных, 23 ПТРК, 6 антидроновых систем, 15 единиц техники для спасателей, 13 единиц специального транспорта, 28 единиц оборудования для устранения последствий теракта на Каховской ГЭС, 9 плавсредств и 196 единиц оборудования для разминирования на Херсонщине. Кроме того, удалось восстановить 23 моста и создать первый в Украине Центр противоминной деятельности для обучения обезвреживанию взрывоопасных боеприпасов.

К числу амбасадоров платформы примкнули такие известные личности, как певица и актриса Барбара Стрейзанд, актер Марк Гэмилл, канадская актриса Кэтрин Винник, группа Imagine Dragons, арт-директор Balenciaga Демна, актер Лев Шрайбер, режиссер Мишель Азанавичюс, астронавт Скотт Келли, историк Тимоти Снайдер, кантри-певец Брэд Пэйсли, британский путешественник Беар Гриллз и украинские спортсмены Элина Свитолина, Андрей Шевченко и Александр Усик.