Спецрахунок НБУ для потреб Сил оборони від початку вторгнення поповнився на 50 млрд грн. Куди пішли кошти

На спецрахунок Національного банку України для підтримки Сил оборони з початку повномасштабного вторгнення надійшло понад 50 млрд грн. У 2024 році рахунок поповнився на майже 16 млрд грн, зокрема у грудні на 11 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні НБУ від 6 січня.

Деталі

Внески надходили як від громадян і бізнесу України, так і від міжнародних донорів, включаючи США, Великобританію, Німеччину, Польщу, Канаду та інші країни. В іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, тощо) з-за кордону перераховано майже 29,4 млрд грн в еквіваленті.

На початок 2025 року залишок коштів на спецрахунку становить 12,3 млрд грн. Загалом із початку війни на оборонні потреби було перераховано майже 38 млрд грн, з яких 5,9 млрд грн – у 2024 році.

Зі спецрахунку було перераховано на потреби:

Міністерства оборони України: понад 23,7 млрд грн, зокрема 5,4 млрд грн у 2024 році;

Державної служба спеціального зв’язку та захисту інформації: понад 7,3 млрд грн;

Національної гвардії України: понад 1,5 млрд грн;

Національної поліції України: 1,65 млрд грн;

Державної прикордонної служби України: 988 млн грн;

Головного управління розвідки України: понад 1,4 млрд грн;

Служби безпеки України: 573 млн грн;

Державної служби України з надзвичайних ситуацій: 156,2 млн грн;

Агенції оборонних закупівель: 48,6 млн грн.

Додатково, кошти були спрямовані на потреби різних військових частин, РНБО, Державної спеціальної служби транспорту та інших оборонних структур.

Контекст

24 лютого 2022 року Національний банк України відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Рішення ухвалили «у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та загрозою державній незалежності та територіальній цілісності України», повідомили в пресслужбі НБУ.

Рахунок є мультивалютним і призначений для переказу коштів як від міжнародних партнерів та донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян у національній валюті.