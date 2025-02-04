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Spotify впервые получила годовую прибыль на фоне роста подписчиков

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Spotify впервые в своей истории достигла доходности /Getty Images

Spotify впервые в своей истории достигла доходности Фото Getty Images

Шведский стриминговый сервис Spotify завершил 2024 год с первой в своей истории годовой прибылью – €1,14 млрд ($1,2 млрд). Это стало возможным благодаря стремительному росту числа подписчиков и сокращению расходов, пишет Bloomberg. Акции компании подскочили на 11%, до рекордных $606,95.

Ключевые факты

  • Число активных пользователей Spotify в четвертом квартале возросло до 675 млн, что превысило прогнозы аналитиков (664,9 млн). Платных подписчиков стало на 11% больше – 263 млн.
  • Spotify достигла доходности, сосредоточившись на монетизации и оптимизации расходов, в том числе уволив 1500 работников, отметил гендиректор платформы Даниэль Эк.
  • Компания ожидает по итогам первого квартала 2025 года прироста 3 млн активных пользователей и 2 млн премиум-подписчиков, а выручка вырастет до €4,2 млрд.
  • Акции Spotify, которые в прошлом годы выросли на 138%, на премаркете в Нью-Йорке 4 февраля подорожали на 11%, до рекордных $606,95.

Контекст

Spotify, основанная в 2008 году, является одной из самых больших платформ для потокового воспроизведения музыки и подкастов. В 2023 году компания сосредоточилась на диверсификации контента. Компания начала добавлять на платформу аудиокниги, подкасты и видео. Spotify анонсировала запуск новой платформы для видеокреаторов, которая будет конкурировать с YouTube, и расширение сотрудничества с Universal Music Group по новой модели монетизации контента.

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