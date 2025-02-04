Spotify вперше отримав річний прибуток на тлі зростання підписників

Шведський стримінговий сервіс Spotify завершив 2024 рік із першим у своїй історії річним прибутком – €1,14 млрд ($1,2 млрд). Це стало можливим завдяки стрімкому зростанню кількості підписників та скороченню витрат, пише Bloomberg . Акції компанії підскочили на 11%, до рекордних $606,95.

Ключові факти

Кількість активних користувачів Spotify у четвертому кварталі зросла до 675 млн, що перевищило прогнози аналітиків (664,9 млн). Платних підписників стало на 11% більше – 263 млн.

Spotify досягла прибутковості, зосередившись на монетизації та оптимізації витрат, зокрема звільнивши 1500 працівників, зазначив гендиректор платформи Даніель Ек.

Компанія очікує за підсумками першого кварталу 2025 року приросту 3 млн активних користувачів і 2 млн преміумпідписників, а виторг зросте до €4,2 млрд.

Акції Spotify, які минулого року зросли на 138%, на премаркеті у Нью-Йорку 4 лютого подорожчали на 11%, до рекордних $606,95.

Контекст

Spotify, заснована у 2008 році, є однією з найбільших платформ для потокового відтворення музики та подкастів. У 2023 році компанія зосередилася на диверсифікації контенту. Компанія почала додавати на платформу аудіокниги, подкасти та відео. Spotify анонсувала запуск нової платформи для відеокреаторів, яка конкуруватиме з YouTube, та розширення співпрацю з Universal Music Group за новою моделлю монетизації контенту.