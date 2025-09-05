Президент США Дональд Трамп может единолично изменить соглашение о контроле над вооружениями, которому 38 лет, чтобы разрешить экспорт тяжелых ударных беспилотников, таких как Reaper. Об этом 5 сентября пишет Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника и четыре информированных источника.

Подробности

По словам чиновника, новая политика позволит компаниям General Atomics, Kratos и Anduril, производящим крупные беспилотники, получать одобрение Госдепартамента на их продажу за границу как «иностранные военные продажи».

Чиновник отметил, что эти изменения являются частью более широкой реформы программы иностранных военных продаж США. В Госдепартаменте от комментариев отказались.

Согласно действующему соглашению, продажа военных беспилотников ограничивается «сильной презумпцией отказа», что требует от страны-покупателя обосновать необходимость приобретения дронов из соображений безопасности и гарантировать их использование в соответствии с международным правом.

Новые правила, по словам чиновника, сделают США ведущим поставщиком беспилотников, устранив преимущество Турции и Китая на этом рынке.

В настоящее время США не поставляют дроны в ряд стран, в частности в Украину, из-за опасений, что передовые технологии могут попасть в руки противников.

По информации источников, точная дата объявления новых правил продажи беспилотников еще не определена. Ожидалось, что пересмотр программы состоится в 2025 году, и сейчас администрация активно работает над ее внедрением.

Контекст

Основным нормативным актом, регулирующим экспорт вооружений, является Arms Export Control Act (AECA), принятый в 1976 году. Этот закон не устанавливает абсолютные запреты на экспорт конкретных видов вооружений, в частности беспилотников, а предоставляет президенту США полномочия контролировать экспорт оборонных технологий через определение процедур и критериев.

Кроме того, экспорт беспилотников, таких как MQ-9 Reaper, регулируется международной договоренностью – Режимом контроля за ракетными технологиями (MTCR), внедренным в 1987 году 35 странами. MTCR не является законом США, а добровольным соглашением, ограничивающим распространение технологий, способных переносить груз весом более 500 кг на расстояние более 300 км. Согласно MTCR, беспилотники категории I, к которой относится Reaper, подпадают под «сильную презумпцию отказа», что усложняет их экспорт, но не запрещает его полностью. В 2020 году администрация Дональда Трампа пересмотрела толкование MTCR, позволив классифицировать определенные дроны, двигающиеся со скоростью до 800 км/ч, как категорию II, что облегчает их экспорт по индивидуальным разрешениям.