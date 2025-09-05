Президент США Дональд Трамп може одноосібно змінити угоду про контроль над озброєннями, якій 38 років, щоб дозволити експорт важких ударних безпілотників, таких як Reaper. Про це 5 вересня пише Reuters із посиланням на неназваного американського чиновника та чотири поінформовані джерела.

Деталі

За словами чиновника, нова політика дозволить компаніям General Atomics, Kratos та Anduril, які виробляють великі безпілотники, отримувати схвалення Держдепартаменту на їхній продаж за кордон як «іноземні військові продажі».

Чиновник зазначив, що ці зміни є частиною ширшої реформи програми іноземних військових продажів США. У Держдепартаменті від коментарів відмовилися.

Згідно з чинною угодою, продаж військових безпілотників обмежується «сильною презумпцією відмови», що вимагає від країни-покупця обґрунтувати необхідність придбання дронів із міркувань безпеки та гарантувати їх використання відповідно до міжнародного права.

Нові правила, за словами чиновника, зроблять США провідним постачальником безпілотників, усунувши перевагу Туреччини та Китаю на цьому ринку.

Наразі США не постачають дрони до низки країн, зокрема до України, через побоювання, що передові технології можуть потрапити до рук противників.

За інформацією джерел, точна дата оголошення нових правил продажу безпілотників ще не визначена. Очікувалося, що перегляд програми відбудеться у 2025 році, і зараз адміністрація активно працює над її впровадженням.

Контекст

Основним нормативним актом, що регулює експорт озброєнь, є Arms Export Control Act (AECA), ухвалений у 1976 році. Цей закон не встановлює абсолютних заборон на експорт конкретних видів озброєнь, зокрема безпілотників, а надає президентові США повноваження контролювати експорт оборонних технологій через визначення процедур і критеріїв.

Крім того, експорт безпілотників, таких як MQ-9 Reaper, регулюється міжнародною домовленістю – Режимом контролю за ракетними технологіями (MTCR), започаткованим у 1987 році 35 країнами. MTCR не є законом США, а добровільною угодою, що обмежує поширення технологій, здатних переносити вантаж вагою понад 500 кг на відстань понад 300 км. Згідно з MTCR, безпілотники категорії I, до якої належить Reaper, підпадають під «сильну презумпцію відмови», що ускладнює їхній експорт, але не забороняє його повністю. У 2020 році адміністрація Дональда Трампа переглянула тлумачення MTCR, дозволивши класифікувати певні дрони, які рухаються зі швидкістю до 800 км/год, як категорію II, що полегшує їхній експорт за індивідуальними дозволами.